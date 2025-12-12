В индустриальных парках Украины строят биоэтанольные заводы мощностью около 1 млн тонн в год, для работы которых ежегодно требуется 3 млн тонн кукурузы, сообщил директор Украинской ассоциации производителей биоэтанола Тарас Николаенко, передает «Интерфакс-Украина» .

Детали

В каждом втором индустриальном парке предусмотрено производство биоэтанола. «При оптимистическом сценарии при полной загрузке все эти объемы кукурузы будут перерабатываться на месте», – отметил он.

Сейчас Европа потребляет 6 млн тонн биоэтанола в год, поэтому украинский продукт однозначно можно было бы экспортировать в Европейский союз, говорит Николаенко.

По обновленному торговому соглашению ЕС сначала планировал установить для Украины квоту на экспорт биоэтанола на уровне 100 000 тонн, но после переговоров ее удалось повысить до 125 000 тонн. Отрасль планирует увеличить этот объем до 300 000 тонн в 2026 году.

«Мы столкнулись с тем, что кроме квот в Европейском союзе существует техническое регулирование. Это настоящие неторговые барьеры, которые неплохо работают. В случае необходимости европейцы имеют механизм для остановки экспорта. Мы планируем разработать такие же механизмы, разработать и внедрить отечественную систему экологической сертификации и также будем защищать украинский рынок», – резюмировал руководитель Украинской ассоциации производителей биоэтанола.

Контекст

В среднем в последние годы Украина собирает около 28–30 млн тонн кукурузы в год, из которых 80% идет на экспорт.

В июне 2024 года парламент принял закон №3769-IX, который обязывает добавлять не менее 5% биоэтанола в состав бензина с 1 мая 2025 года. Это требование не касается топлива с октановым числом 98 и выше.

Согласно закону, продажа бензина без биокомпонентов на АЗС будет наказываться штрафом в размере семи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (18 168 грн) за каждые 1000 л реализуемой партии. За менее чем семь дней задержки с подачей информации о содержании биотоплива в проданных бензинах с мест производства и оптовой торговли – 227 100 грн. За задержку в более чем семь дней или непредоставление такой информации – 333 080 грн.

Введение нормы объясняется международными обязательствами Украины по увеличению доли возобновляемой энергии в транспортном секторе и условиями членства в Энергетическом сообществе.

В июне Верховная Рада отложила обязательное добавление биоэтанола к бензину до 2026 года.