В онлайн-системах «Укрзализныци» произошел технический сбой из-за повышенной нагрузки

В «Укрзализныце» снова не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и онлайн-поддержка, сообщается на сайте УЗ 28 марта. Обновлено. УЗ проинформировала, что сбои могут возникать из-за повышенной нагрузки на систему, на вокзалах открыли дополнительные кассы.

Ключевые факты

УЗ сообщила, что купить билет на все внутренние поезда, а также международные поезда отправкой 26 и 27 марта можно в кассах на вокзалах.

Перевозчик подчеркнул, что для военнослужащих билет может быть оформлен прямо на борту начальником поезда.

«Если вы не можете скачать билет, приобретенный онлайн, проверьте вашу электронную почту, туда должен дублироваться PDF-билет. Если и это не удается, приходите прямо на посадку в поезд, но желательно, по крайней мере, за 20 минут до отправки», – предупредила УЗ.

Военнослужащие, которые покупали билет онлайн через сервис «Армия+» и не могут загрузить билет, призывают обращаться в комментариях на официальной странице УЗ в Facebook. «Мы оперативно подхватим и посадим вас в нужный поезд», – говорится в сообщении.

Обновлено. Из-за повышенной нагрузки на систему онлайн-продажи «Укрзализныци» могут возникать сбои в работе приложения и сайта продажи билетов, сообщила УЗ.

Из-за повышенной нагрузки на систему онлайн-продажи «Укрзализныци» могут возникать сбои в работе приложения и сайта продажи билетов, сообщила УЗ. Для того чтобы сбалансировать спрос, УЗ открыла дополнительные кассы в городах с наибольшим пассажиропотоком. В частности, в Киеве сейчас работают 27 касс: 25 – на Центральном вокзале и два дополнительных – на Южном. Во Львове на вокзале работает уже 10 касс.

«ІТ-команда «Укрзализныци» вместе с партнерами круглосуточно работает над минимизацией последствий сбоев после восстановления систем», – говорится в сообщении.

Контекст

В 2024 году УЗ перевезла 23,3 млн пассажиров, из них 86% купили билеты онлайн, согласно отчету компании.

23 марта тысячи украинцев не могли приобрести билеты на поезда через приложение или сайт «Укрзализныци» из-за масштабной кибератаки на серверы компании. Председатель правления Александр Перцовский в Facebook 24 марта назвал ее беспрецедентной, целенаправленной и сложной операцией. Перцовский заверил, что атака не повлияла на движение поездов. «Госспецсвязи» сообщила Forbes, что инцидент исследуют с участием CERT.UA. Больше об этом – по ссылке.

27 марта «Укрзализныця» возобновила в резервном формате систему онлайн-продаж для приобретения новых билетов и их возвращения.