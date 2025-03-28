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В онлайн-системах «Укрзализныци» произошел технический сбой из-за повышенной нагрузки

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В «Укрзализныце» снова не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и онлайн-поддержка, сообщается на сайте УЗ 28 марта. Обновлено. УЗ проинформировала, что сбои могут возникать из-за повышенной нагрузки на систему, на вокзалах открыли дополнительные кассы.

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Ключевые факты

  • УЗ сообщила, что купить билет на все внутренние поезда, а также международные поезда отправкой 26 и 27 марта можно в кассах на вокзалах.
  • Перевозчик подчеркнул, что для военнослужащих билет может быть оформлен прямо на борту начальником поезда.
  • «Если вы не можете скачать билет, приобретенный онлайн, проверьте вашу электронную почту, туда должен дублироваться PDF-билет. Если и это не удается, приходите прямо на посадку в поезд, но желательно, по крайней мере, за 20 минут до отправки», – предупредила УЗ.
  • Военнослужащие, которые покупали билет онлайн через сервис «Армия+» и не могут загрузить билет, призывают обращаться в комментариях на официальной странице УЗ в Facebook. «Мы оперативно подхватим и посадим вас в нужный поезд», – говорится в сообщении.
  • Обновлено. Из-за повышенной нагрузки на систему онлайн-продажи «Укрзализныци» могут возникать сбои в работе приложения и сайта продажи билетов, сообщила УЗ.
  • Для того чтобы сбалансировать спрос, УЗ открыла дополнительные кассы в городах с наибольшим пассажиропотоком. В частности, в Киеве сейчас работают 27 касс: 25 – на Центральном вокзале и два дополнительных – на Южном. Во Львове на вокзале работает уже 10 касс.
  • «ІТ-команда «Укрзализныци» вместе с партнерами круглосуточно работает над минимизацией последствий сбоев после восстановления систем», – говорится в сообщении.

Контекст

В 2024 году УЗ перевезла 23,3 млн пассажиров, из них 86% купили билеты онлайн, согласно отчету компании.

23 марта тысячи украинцев не могли приобрести билеты на поезда через приложение или сайт «Укрзализныци» из-за масштабной кибератаки на серверы компании. Председатель правления Александр Перцовский в Facebook 24 марта назвал ее беспрецедентной, целенаправленной и сложной операцией. Перцовский заверил, что атака не повлияла на движение поездов. «Госспецсвязи» сообщила Forbes, что инцидент исследуют с участием CERT.UA. Больше об этом – по ссылке.

27 марта «Укрзализныця» возобновила в резервном формате систему онлайн-продаж для приобретения новых билетов и их возвращения.

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