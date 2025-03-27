«Укрзалізниця» відновила онлайн-продаж квитків

«Укрзалізниця» відновила у резервному форматі систему онлайн-продажів для придбання нових квитків та їх повернення. Про це компанія повідомила зранку 27 березня.

Деталі

УЗ попередила, що через пікові навантаження можливі тимчасові технічні перебої в роботі, тому просить пасажирів користуватись застосунком виключно у випадках потреби в терміновій подорожі.

Архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в застосунку: квитки лишаються дійсними, знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира.

Для посадки в поїзд можна використати скріншоти квитків з застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків – потрібно показати на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку.

Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку.

Контекст

З 23 березня тисячі українців не можуть придбати квитки на потяги через додаток чи сайт Укрзалізниці через масштабну кібератаку на сервери компанії. Голова правління Олександр Перцовський у Facebook 24 березня назвав її безпрецедентною, цілеспрямованою та складною операцією.

У 2024 році УЗ перевезла 23,3 млн пасажирів, із них 86% купили квитки онлайн, згідно зі звітом компанії. Наразі продаж квитків на найближчі рейси, включно з міжнародними, які раніше були доступні лише в інтернеті, здійснюється через каси. Перцовський запевнив у Facebook, що атака не вплинула на рух поїздів.

Він також зазначив, що перед відновленням сервісів із резервних копій фахівці УЗ разом із кібердепартаментом СБУ перевіряють системи на вразливості. Пресслужба СБУ відмовилася від коментарів, а Держспецзв’язку повідомив Forbes, що інцидент досліджують за участю CERT.UA. Більше про це – за посиланням.