В онлайн-системах «Укрзалізниці» стався технічний збій через підвищене навантаження

В «Укрзалізниці» знову не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та онлайн-підтримка, повідомляється на сайті УЗ 28 березня. Оновлено. УЗ проінформувала, що збої можуть виникати через підвищене навантаження на систему, на вокзалах відкрили додаткові каси.

Ключові факти

УЗ повідомила, що придбати квиток на всі внутрішні поїзди, а також міжнародні поїзди відправкою 26 і 27 березня можна в касах на вокзалах.

Перевізник наголосив, що для військовослужбовців квиток може бути оформлений прямо на борту начальником поїзда.

«Якщо ви не можете завантажити квиток, придбаний онлайн, перевірте вашу електронну пошту, туди має дублюватись PDF-квиток. Якщо і це не вдається, приходьте просто на посадку до поїзда, але бажано принаймні за 20 хвилин до відправки», – попередила УЗ.

Військовослужбовців, які купували квиток онлайн через сервіс Армія+ та не можуть завантажити квиток, закликають звертатися в коментарях на офіційній сторінці УЗ у Facebook. «Ми оперативно підхопимо і посадимо вас у потрібний поїзд», – сказано у повідомленні.

Оновлено. Через підвищене навантаження на систему онлайн-продажу «Укрзалізниці» можуть виникати збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків, повідомила УЗ.

Через підвищене навантаження на систему онлайн-продажу «Укрзалізниці» можуть виникати збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків, повідомила УЗ. Для того, щоб збалансувати попит, УЗ відкрила додаткові каси в містах із найбільшим пасажиропотоком. Зокрема, у Києві наразі працюють 27 кас: 25 — на Центральному вокзалі та дві додаткові — на Південному. У Львові на вокзалі працюють уже 10 кас.

«ІТ-команда Укрзалізниці разом із партнерами цілодобово працює над мінімізацією наслідків збоїв після відновлення систем», – сказано у повідомлені.

Контекст

У 2024 році УЗ перевезла 23,3 млн пасажирів, із них 86% купили квитки онлайн, згідно зі звітом компанії.

23 березня тисячі українців не могли придбати квитки на потяги через додаток чи сайт Укрзалізниці через масштабну кібератаку на сервери компанії. Голова правління Олександр Перцовський у Facebook 24 березня назвав її безпрецедентною, цілеспрямованою та складною операцією. Перцовський запевнив, що атака не вплинула на рух поїздів. Держспецзв’язку повідомив Forbes, що інцидент досліджують за участю CERT.UA. Більше про це – за посиланням.

27 березня «Укрзалізниця» відновила у резервному форматі систему онлайн-продажів для придбання нових квитків та їх повернення.