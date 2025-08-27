Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

29 августа – День памяти защитников и защитниц. Как бизнесу присоединиться к флешмобу #війнацеімена

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

29 августа в Украине отмечается День памяти защитников /Getty Images

29 августа в Украине отмечается День памяти защитников Фото Getty Images

Украина 29 августа почтит павших защитников и защитниц в рамках Всеукраинской инициативы коллективной памяти, начатой ​​Министерством культуры. В этот день в 9:00 состоится общенациональная минута молчания и флешмоб #війнацеімена, во время которого участники вспомнят имена тех, кто отдал жизнь за свободу Украины. Об этом сообщили в креативном агентстве oversize.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Участников флешмоба призывают поднять взгляд вверх, как подсолнечники – символ кампании, которые тянутся к свету, положить руку на сердце и мысленно назвать имена своих защитников: друга, сестры, учителя, соседа или близкого человека. В то же время бизнесы по всей стране выведут имена защитников и защитниц на экраны в транспорте, торговых центрах, на заправках и в социальных сетях.
  • Инициативу поддержали многочисленные компании, в частности, «Укрпочта», «Укрзализныця», АТБ, ОККО, Киевский метрополитен, ДТЭК, Ощадбанк, Novus, EVA, WOG, MacPaw, ФК «Динамо» Киев, ТРЦ «Гулливер», «Повернись живим» и многие другие.
  • «Память формирует нацию. Наша цель – сделать имена героев частью публичного пространства и сознания украинцев», – отмечает креативная команда агентства oversize, воплощающая кампанию.
  • Как приобщиться бизнесу. Участие во флешмобе является добровольным и бесплатным. Бизнесы могут: выбрать имена защитников для чествования самостоятельно или воспользоваться предоставленным списком. Использовать готовый дизайн-шаблон для создания визуальных материалов. Отобразить имена защитников на цифровых экранах в торговых точках, офисах или других локациях. Опубликовать пост в поддержку инициативы в своих каналах коммуникации.
  • Как приобщиться общинам и гражданам. В День памяти каждый может присоединиться, опубликовав в социальных сетях имена своих защитников с хештегом #війнацеімена, используя шаблон или текст. Этот простой жест – способ поблагодарить павших и поддержать их семьи.

Контекст

29 августа в Украине отмечается День памяти защитников, погибших за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Этот день посвящен чествованию памяти военнослужащих и добровольцев, отдавших свою жизнь за Украину. Символом памятного дня является подсолнечник – цветок, ассоциирующийся с полями, где в августе 2014 года погибли многие украинские воины.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні