Украина 29 августа почтит павших защитников и защитниц в рамках Всеукраинской инициативы коллективной памяти, начатой Министерством культуры. В этот день в 9:00 состоится общенациональная минута молчания и флешмоб #війнацеімена, во время которого участники вспомнят имена тех, кто отдал жизнь за свободу Украины. Об этом сообщили в креативном агентстве oversize.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Участников флешмоба призывают поднять взгляд вверх, как подсолнечники – символ кампании, которые тянутся к свету, положить руку на сердце и мысленно назвать имена своих защитников: друга, сестры, учителя, соседа или близкого человека. В то же время бизнесы по всей стране выведут имена защитников и защитниц на экраны в транспорте, торговых центрах, на заправках и в социальных сетях.
- Инициативу поддержали многочисленные компании, в частности, «Укрпочта», «Укрзализныця», АТБ, ОККО, Киевский метрополитен, ДТЭК, Ощадбанк, Novus, EVA, WOG, MacPaw, ФК «Динамо» Киев, ТРЦ «Гулливер», «Повернись живим» и многие другие.
- «Память формирует нацию. Наша цель – сделать имена героев частью публичного пространства и сознания украинцев», – отмечает креативная команда агентства oversize, воплощающая кампанию.
- Как приобщиться бизнесу. Участие во флешмобе является добровольным и бесплатным. Бизнесы могут: выбрать имена защитников для чествования самостоятельно или воспользоваться предоставленным списком. Использовать готовый дизайн-шаблон для создания визуальных материалов. Отобразить имена защитников на цифровых экранах в торговых точках, офисах или других локациях. Опубликовать пост в поддержку инициативы в своих каналах коммуникации.
- Как приобщиться общинам и гражданам. В День памяти каждый может присоединиться, опубликовав в социальных сетях имена своих защитников с хештегом #війнацеімена, используя шаблон или текст. Этот простой жест – способ поблагодарить павших и поддержать их семьи.
Контекст
29 августа в Украине отмечается День памяти защитников, погибших за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Этот день посвящен чествованию памяти военнослужащих и добровольцев, отдавших свою жизнь за Украину. Символом памятного дня является подсолнечник – цветок, ассоциирующийся с полями, где в августе 2014 года погибли многие украинские воины.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.