Украина 29 августа почтит павших защитников и защитниц в рамках Всеукраинской инициативы коллективной памяти, начатой ​​Министерством культуры. В этот день в 9:00 состоится общенациональная минута молчания и флешмоб #війнацеімена, во время которого участники вспомнят имена тех, кто отдал жизнь за свободу Украины. Об этом сообщили в креативном агентстве oversize.