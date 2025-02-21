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Число погибших гражданских в Украине выросло на 16% в 2024 году, вражеские атаки – втрое. Главное из отчета ACLED

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Сиверск, Бахмутский район Донецкой области. 20 февраля 2025 года /Getty Images

Сиверск, Бахмутский район Донецкой области. 20 февраля 2025 года Фото Getty Images

Число жертв среди гражданского населения в Украине в 2024 году возросло на 16% – до 1600 – на фоне трехкратного увеличения атак России на гражданские объекты. Об этом говорится в отчете неправительственной организации ACLED, опубликованном 21 февраля.

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Ключевые факты

  • В отличие от первых двух лет вторжения, в 2024 году все большая часть этих атак была осуществлена ​​с помощью авиаударов и ударов беспилотниками, поскольку агрессор увеличил использование управляемых авиабомб и дронов типа «Шахед».
  • Отчет охватывает период с февраля 2022-го по декабрь 2024 года и зафиксировал почти 5500 случаев повреждения гражданских объектов. Больше всего пострадали Донецкая, Харьковская и Сумская области.
  • Атаки на инфраструктуру затронули 24 из 27 регионов страны в 2024-м, по сравнению с 17 в 2022 году, отметила руководитель исследований ACLED в Восточной Европе Ольга Полищук.
  • Наиболее распространенными были обстрелы жилых домов – более 4200 случаев, атаковано также 650 школ, более 350 медучреждений и совершено 1000 ударов по энергетической инфраструктуре, говорится в отчете. Одна из последних атак – попадание в укрытие на Чернобыльской АЭС.
  • «Мы видим активное использование менее точных, но чрезвычайно разрушительных бомб, уничтожающих гражданскую инфраструктуру в прифронтовых регионах», – заявил старший аналитик ACLED Никита Гурков.
Число погибших гражданских в Украине выросло на 16% в 2024 году, вражеские атаки – втрое. Главное из отчета ACLED /Фото 1

Контекст

Общая сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла почти $170 млрд, подсчитал KSE Institute по состоянию на ноябрь 2024 года. По сравнению с началом 2024-го эта цифра выросла на $12,6 млрд.

Наибольшая доля в общем объеме прямого ущерба нанесена жилым зданиям – на них приходится более трети от общей суммы.

В абсолютном выражении наибольший рост убытков в 2024 году произошел в энергетике ($4,6 млрд), поскольку враг сознательно атаковал электрическую генерацию и распределение.

В относительном измерении наибольшая динамика наблюдалась в административных зданиях (+60%), энергетике (+46%), здравоохранении (+32%), культуре, туризме и спорте (+29%). Рост цифровой инфраструктуры был еще более динамичным, но в новом исследовании KSE Institute это не показательно, поскольку в предыдущем отчете оценка не обновлялась из-за отсутствия данных.

В географическом разрезе больше всего пострадали прифронтовые регионы. На 10 областей, которые были оккупированы, имеют общую границу с РФ или выход к морю, приходится более 90% общей суммы прямого ущерба.

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