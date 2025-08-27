Україна 29 серпня вшанує полеглих захисників та захисниць у межах Всеукраїнської ініціативи колективної пам’яті, започаткованої Міністерством культури. У цей день о 9:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та флешмоб #війнацеімена, під час якого учасники згадають імена тих, хто віддав життя за свободу України. Про це повідомили у креативній агенції oversize.

Деталі

Учасників флешмобу закликають підняти погляд угору, як соняшники – символ кампанії, що тягнуться до світла, покласти руку на серце й подумки назвати імена своїх захисників: друга, сестри, вчителя, сусіда чи близької людини. Водночас бізнеси по всій країні виведуть імена захисників та захисниць на екрани в транспорті, торгових центрах, на заправках і в соціальних мережах.

Ініціативу підтримали численні компанії, зокрема «Укрпошта», «Укрзалізниця», АТБ, ОККО, Київський метрополітен, ДТЕК, Ощадбанк, Novus, EVA, WOG, MacPaw, ФК «Динамо» Київ, ТРЦ «Гулівер», «Повернись живим» та багато інших.

«Пам’ять формує націю. Наша мета – зробити імена героїв частиною публічного простору та свідомості українців», – зазначає креативна команда агенції oversize, що втілює кампанію.

Як долучитися бізнесу . Участь у флешмобі є добровільною та безкоштовною. Бізнеси можуть: обрати імена захисників для вшанування самостійно або скористатися наданим списком. Використати готовий дизайн-шаблон для створення візуальних матеріалів. Відобразити імена захисників на цифрових екранах у торгових точках, офісах чи інших локаціях. Опублікувати пост на підтримку ініціативи у своїх каналах комунікації.

Як долучитися громадам і громадянам. У День пам'яті кожен може долучитися, опублікувавши у соціальних мережах імена своїх захисників із хештегом #війнацеімена, використовуючи шаблон або власний текст. Цей простий жест – спосіб подякувати полеглим і підтримати їхні родини.

Контекст

29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Цей день присвячений вшануванню військовослужбовців і добровольців, які віддали свої життя за Україну. Символом пам’ятного дня є соняшник – квітка, що асоціюється з полями, де у серпні 2014 року загинуло багато українських воїнів.