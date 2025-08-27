Україна 29 серпня вшанує полеглих захисників та захисниць у межах Всеукраїнської ініціативи колективної пам’яті, започаткованої Міністерством культури. У цей день о 9:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та флешмоб #війнацеімена, під час якого учасники згадають імена тих, хто віддав життя за свободу України. Про це повідомили у креативній агенції oversize.
Деталі
- Учасників флешмобу закликають підняти погляд угору, як соняшники – символ кампанії, що тягнуться до світла, покласти руку на серце й подумки назвати імена своїх захисників: друга, сестри, вчителя, сусіда чи близької людини. Водночас бізнеси по всій країні виведуть імена захисників та захисниць на екрани в транспорті, торгових центрах, на заправках і в соціальних мережах.
- Ініціативу підтримали численні компанії, зокрема «Укрпошта», «Укрзалізниця», АТБ, ОККО, Київський метрополітен, ДТЕК, Ощадбанк, Novus, EVA, WOG, MacPaw, ФК «Динамо» Київ, ТРЦ «Гулівер», «Повернись живим» та багато інших.
- «Пам’ять формує націю. Наша мета – зробити імена героїв частиною публічного простору та свідомості українців», – зазначає креативна команда агенції oversize, що втілює кампанію.
- Як долучитися бізнесу. Участь у флешмобі є добровільною та безкоштовною. Бізнеси можуть: обрати імена захисників для вшанування самостійно або скористатися наданим списком. Використати готовий дизайн-шаблон для створення візуальних матеріалів. Відобразити імена захисників на цифрових екранах у торгових точках, офісах чи інших локаціях. Опублікувати пост на підтримку ініціативи у своїх каналах комунікації.
- Як долучитися громадам і громадянам. У День пам’яті кожен може долучитися, опублікувавши у соціальних мережах імена своїх захисників із хештегом #війнацеімена, використовуючи шаблон або власний текст. Цей простий жест – спосіб подякувати полеглим і підтримати їхні родини.
Контекст
29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Цей день присвячений вшануванню військовослужбовців і добровольців, які віддали свої життя за Україну. Символом пам’ятного дня є соняшник – квітка, що асоціюється з полями, де у серпні 2014 року загинуло багато українських воїнів.
