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Неделю назад российская ракета попала в спальный район Киева. Десятки погибших и пострадавших. По словам очевидцев, уже первые дни после трагедии значительную часть помощи подхватил бизнес: рестораны, дистрибьюторы воды, строительные сети. Как волонтеры и бизнес ликвидировали последствия прилета?
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