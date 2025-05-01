Неделю назад российская ракета попала в спальный район Киева. Десятки погибших и пострадавших. По словам очевидцев, уже первые дни после трагедии значительную часть помощи подхватил бизнес: рестораны, дистрибьюторы воды, строительные сети. Как волонтеры и бизнес ликвидировали последствия прилета?