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Подставить плечо. Ракетный удар разрушил жилье сотен киевлян в Святошине. Кто из компаний и волонтеров помог этим людям

Любовь Петрушко /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Любовь Петрушко
Forbes

5 хв читання

Обстріл Києва /Getty Images

Три наибольшие проблемы, с которыми столкнулись пострадавшие в результате обстрела Святошина: еда, вода и стройматериалы. Фото Getty Images

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Неделю назад российская ракета попала в спальный район Киева. Десятки погибших и пострадавших. По словам очевидцев, уже первые дни после трагедии значительную часть помощи подхватил бизнес: рестораны, дистрибьюторы воды, строительные сети. Как волонтеры и бизнес ликвидировали последствия прилета?

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