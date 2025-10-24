Мир входит в новую энергетическую эпоху: к 2040 году мощность атомной генерации должна возрасти в три раза, а спрос на уран – превысить нынешние возможности добычи. Уже через 15 лет дефицит этого металла может достичь 50–60%. Украина, входящая в топ-10 стран мира по запасам урана, имеет уникальный шанс стать важным игроком на рынке. Но сможет ли государство превратить ресурсный потенциал в реальные инвестиционные проекты?
Мир на пороге глобальной энергетической трансформации. Чтобы гарантировать рост экономики, к 2040 году мощность атомной генерации должна возрасти втрое – до 966 ГВт, говорилось на 50-м симпозиуме Всемирной ядерной ассоциации (WNA) в Лондоне в начале сентября.
Количество атомных электростанций в мире в ближайшие годы вырастет по меньшей мере на треть – с 430–450 АЭС в настоящее время. Снабдить такой «флот» топливом – это 150 000 т урана в год, прогнозирует WNA. Но крупнейшие производственные урановые рудники иссякнут уже в 2030-х. Через 15 лет дефицит природного урана прогнозируется на уровне 50–60% – до 70 000 т.
Timeline развития уранового проекта – 10–20 лет. Бизнес ищет варианты для инвестиций. Как Украине с урановыми ресурсами, входящими в топ-10 в мире, по данным МАГАТЭ, не упустить свой шанс?
Производители урана
Европейская и американская ядерные энергетики, составляющие более 50% мощности от мировой, стоят перед непростым вызовом: как обеспечить себя ураном, когда ключевые месторождения иссякнут?
Ключевые страны – производители урана в мире сейчас: Казахстан (21 000–22 000 т урана в год, из которых более половины производится для Китая и России), Канада (до 8000 т), Намибия (5000–6000 т – практически все для Китая).
Дополнительным фактором для безотлагательности развития новых урановых проектов является рост «напряжения» на этом рынке между Западом и Востоком.
Китай производит 1700 т урана в год. У страны нет собственных ресурсов этого металла, поэтому она развивает урановые проекты за рубежом. Кроме Намибии и Казахстана Китай использует уран из Нигера, Узбекистана и активно ищет новые проекты. К 2035 году потребности страны в уране составят более 20 000 т в год.
Западные страны идут тем же путем. В 2024-м правительство США направило $2,7 млрд на закупку урана у собственных производителей, что стимулировало развитие его добычи в стране. Франция ищет новые проекты для инвестирования в разработку урановых месторождений. Активизировались также Аргентина, ОАЭ, Индия и другие, имеющие свою ядерную энергетику.
Благодаря высокому спросу и в связи с недостаточным количеством ресурса цены на уран бешено растут. $240 до конца 2025 года – такую стоимость за 1 кг урана прогнозируют эксперты рынка. К концу 2026-го – до $300/кг, что гарантирует прибыльность новым проектам.
Идеальное время для Украины
Украинская ядерная генерация нуждается в 2400 т урана в год. Но до 2035 года атомные станции Украины полностью зависят от канадского урана из-за контракта с Cameco.
При этом Украина входит в десятку стран с крупнейшими урановыми ресурсами в мире. На нашей территории – более 50 урановых месторождений и рудопроявлений, по данным МАГАТЭ. Из них около 20 имеют полный разведывательный цикл, то есть готовы к дальнейшему развитию. Самые известные или самые крупные из них – Новоконстантиновское, Центральное. Действующая ресурсная база и инфраструктурный потенциал позволяют Украине производить более 3000 т урана в год.
Компания АЭСУ на протяжении 2018–2020 годов осуществила доразведку урановых месторождений и защитила запасы в ГКЗ Украины, а в отношении Сафоновского месторождения впервые в Украине сделала ресурсный отчет по международному стандарту JORC.
Кроме ресурсов у Украины есть мощная интеллектуальная база. Украина – одна из первых стран мира, где начали добывать и перерабатывать уран. Добыча урана в Украине началась еще в 1949 году на территории современной Днепропетровской области. Мы первыми в мире ввели метод добычи урана с помощью подземного выщелачивания, которым сейчас пользуется весь мир. Мы можем и должны быть бенчмарком.
Но Украине для наращивания урановой отрасли не хватает больших частных инвестиций и фокуса государства на ее развитие. Для понимания: на разработку одного уранового проекта в стадии производства необходимо $600–700 млн.
Общаясь на симпозиуме WNA с потенциальными стратегическими партнерами, такими как ORANO (Франция) или Cameco (Канада), а также с небольшими инвестиционными компаниями, я слышал, что Украина интересует мир с точки зрения урана. Компании открыты для новых проектов. Но инвестиции идут не в потенциал с общими ресурсами в недрах, а в конкретные проекты, где есть четкое понимание ресурсной базы, государственной политики, социальной и экологической составляющей, ценовой ситуации на рынке, экономических показателей проектов.
Единственная составляющая, на которую не может повлиять ни один недропользователь, — это государство и его политика в части привлечения негосударственного капитала на урановый рынок Украины.
У нас есть прекрасная возможность привлечь внимание мировой общественности и благодаря частным инвестициям, глубокому опыту, который у нас еще есть в стране, развить урановую отрасль и вернуть себе позиции одного из крупнейших игроков рынка.
