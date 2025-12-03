В Україні в листопаді 2025 року сумарний імпорт дизпального, бензину та автогазу сягнув 946 000 т – рекордного показника за останні 16 місяців. Зростання обсягів пов’язують із підвищеним споживанням пального генераторами через дефіцит електроенергії та відновленням постачань із румунських портів, йдеться в аналітичному випуску «НафтоРинку» Daily fuels&LPG.

Деталі

Постачання у листопаді 2025 року майже повторили рекордні обсяги серпня 2024-го перед підвищенням акцизу з 1 вересня та грудня 2022 року перед європейськими санкціями на російське пальне.

Імпорт ДП у листопаді став рекордним з початку війни – 700 000 т, або 23 300 т/добу.

За оцінкою «НафтоРинку», зростання відбулося на тлі збільшення споживання ДП, бензину та скрапленого газу генераторами електроенергії для покриття дефіциту, який виник внаслідок обстрілів Росією енергетичної інфраструктури.

Крім того, в листопаді були відновлені постачання пального з румунських портів, які в жовтні були під обмеженням, що сприяло додатковим обсягам.

Контекст

Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько третини споживання та значно більшу частину генерації електроенергії, заявив 18 листопада голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Восени 2025 року Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України, використовуючи масовані удари дронами та балістичними ракетами майже кожні 10 днів.