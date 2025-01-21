Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

В Украине упростили снятие авто с учета и доставки водительских удостоверений, техпаспортов и номерных знаков

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров Украины внес изменения в ряд постановлений, касающихся снятия транспортных средств с учета и доставки водительских прав. Об этом 21 января сообщила пресс-служба МВД. В правительстве ожидается, что это повысит удобство и гибкость административных услуг для граждан.

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Подробности

  • Владельцы авто, которые временно не пользуются транспортом в Украине, теперь могут снять его с учета. Это позволит заключать договоры страхования на более короткие сроки – от 15 дней до пяти месяцев. Новый механизм облегчит жизнь тем, кто пользуется автомобилем сезонно или временно оставляет его без использования.
  • Появилась возможность получать водительские удостоверения, техпаспорта и номерные знаки через любую удобную почтовую службу. Ранее такая опция была доступна только через «Укрпочту». Новые правила доставки вступят в силу через шесть месяцев после публикации соответствующего постановления.

Контекст

В ноябре в Украине зарегистрировали чуть более 5200 новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. По сравнению с октябрем потребительская активность на рынке новых авто снизилась на 10%.

В октябре украинцы потратили на новые автомобили 11,1 млрд. грн. Это на 12% больше, чем в октябре 2023 года, и на 3% больше по сравнению с сентябрем. За последний год новые легковые автомобили в среднем подорожали на 10–11%, согласно статистике ассоциации. В то же время Государственная служба статистики фиксирует меньше роста – средние цены на транспортные средства поднялись лишь на 5,3%.

В октябре продажи новых авто составили более 5800 единиц, что всего на 1% превышает показатель за тот же месяц 2023 года. По сравнению с сентябрем потребительская активность на этом рынке выросла на 2%.

Относительно импортированных подержанных авто, в октябре зарегистрировано 16 300 легковых автомобилей с пробегом, что на 23% меньше, чем в прошлом. Это наименьший показатель регистраций подержанных автомобилей из-за рубежа за весь 2024 год.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине