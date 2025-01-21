В Украине упростили снятие авто с учета и доставки водительских удостоверений, техпаспортов и номерных знаков

Кабинет Министров Украины внес изменения в ряд постановлений, касающихся снятия транспортных средств с учета и доставки водительских прав. Об этом 21 января сообщила пресс-служба МВД. В правительстве ожидается, что это повысит удобство и гибкость административных услуг для граждан.

Подробности

Владельцы авто, которые временно не пользуются транспортом в Украине, теперь могут снять его с учета. Это позволит заключать договоры страхования на более короткие сроки – от 15 дней до пяти месяцев. Новый механизм облегчит жизнь тем, кто пользуется автомобилем сезонно или временно оставляет его без использования.

Появилась возможность получать водительские удостоверения, техпаспорта и номерные знаки через любую удобную почтовую службу. Ранее такая опция была доступна только через «Укрпочту». Новые правила доставки вступят в силу через шесть месяцев после публикации соответствующего постановления.

Контекст

В ноябре в Украине зарегистрировали чуть более 5200 новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. По сравнению с октябрем потребительская активность на рынке новых авто снизилась на 10%.

В октябре украинцы потратили на новые автомобили 11,1 млрд. грн. Это на 12% больше, чем в октябре 2023 года, и на 3% больше по сравнению с сентябрем. За последний год новые легковые автомобили в среднем подорожали на 10–11%, согласно статистике ассоциации. В то же время Государственная служба статистики фиксирует меньше роста – средние цены на транспортные средства поднялись лишь на 5,3%.

В октябре продажи новых авто составили более 5800 единиц, что всего на 1% превышает показатель за тот же месяц 2023 года. По сравнению с сентябрем потребительская активность на этом рынке выросла на 2%.

Относительно импортированных подержанных авто, в октябре зарегистрировано 16 300 легковых автомобилей с пробегом, что на 23% меньше, чем в прошлом. Это наименьший показатель регистраций подержанных автомобилей из-за рубежа за весь 2024 год.