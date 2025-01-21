В Україні спростили зняття авто з обліку та доставлення водійських посвідчень, техпаспортів і номерних знаків

Кабінет Міністрів України вніс зміни до низки постанов, що стосуються зняття транспортних засобів з обліку та доставлення посвідчень водія. Про це 21 січня повідомила пресслужба МВС. В уряді очікують, що це підвищить зручність та гнучкість адміністративних послуг для громадян.

Деталі

Власники авто, які тимчасово не користуються транспортом в Україні, тепер можуть зняти його з обліку. Це дозволить укладати договори страхування на коротші терміни – від 15 днів до п’яти місяців. Новий механізм полегшить життя тим, хто користується авто сезонно або тимчасово залишає його без використання.

Зʼявилася можливість отримувати посвідчення водія, техпаспорти та номерні знаки через будь-яку зручну поштову службу. Раніше така опція була доступна лише через «Укрпошту». Нові правила доставлення набудуть чинності через шість місяців після публікації відповідної постанови.

Контекст

У листопаді в Україні зареєстрували трохи більше 5200 нових легкових автомобілів, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Порівняно з жовтнем, споживча активність на ринку нових авто знизилася на 10%.

У жовтні українці витратили на нові автомобілі 11,1 млрд грн. Це на 12% більше, ніж у жовтні 2023 року, і на 3% більше порівняно з вереснем. За останній рік нові легковики в середньому подорожчали на 10-11%, згідно зі статистикою асоціації. Водночас Державна служба статистики фіксує менше зростання – середні ціни на транспортні засоби піднялися лише на 5,3%.

У жовтні продажі нових авто становили понад 5800 одиниць, що лише на 1% перевищує показник за той самий місяць 2023 року. Порівняно з вереснем, споживча активність на цьому ринку зросла на 2%.

Щодо імпортованих вживаних авто, у жовтні зареєстровано 16 300 легковиків із пробігом, що на 23% менше, ніж торік. Це найменший показник реєстрацій уживаних авто з-за кордону за весь 2024 рік.