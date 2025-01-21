В Україні спростили зняття авто з обліку та доставлення водійських посвідчень, техпаспортів і номерних знаків

Кабінет Міністрів України вніс зміни до низки постанов, що стосуються зняття транспортних засобів з обліку та доставлення посвідчень водія. Про це 21 січня повідомила пресслужба МВС. В уряді очікують, що це підвищить зручність та гнучкість адміністративних послуг для громадян.
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Деталі
- Власники авто, які тимчасово не користуються транспортом в Україні, тепер можуть зняти його з обліку. Це дозволить укладати договори страхування на коротші терміни – від 15 днів до п’яти місяців. Новий механізм полегшить життя тим, хто користується авто сезонно або тимчасово залишає його без використання.
- Зʼявилася можливість отримувати посвідчення водія, техпаспорти та номерні знаки через будь-яку зручну поштову службу. Раніше така опція була доступна лише через «Укрпошту». Нові правила доставлення набудуть чинності через шість місяців після публікації відповідної постанови.
Контекст
У листопаді в Україні зареєстрували трохи більше 5200 нових легкових автомобілів, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Порівняно з жовтнем, споживча активність на ринку нових авто знизилася на 10%.
У жовтні українці витратили на нові автомобілі 11,1 млрд грн. Це на 12% більше, ніж у жовтні 2023 року, і на 3% більше порівняно з вереснем. За останній рік нові легковики в середньому подорожчали на 10-11%, згідно зі статистикою асоціації. Водночас Державна служба статистики фіксує менше зростання – середні ціни на транспортні засоби піднялися лише на 5,3%.
У жовтні продажі нових авто становили понад 5800 одиниць, що лише на 1% перевищує показник за той самий місяць 2023 року. Порівняно з вереснем, споживча активність на цьому ринку зросла на 2%.
Щодо імпортованих вживаних авто, у жовтні зареєстровано 16 300 легковиків із пробігом, що на 23% менше, ніж торік. Це найменший показник реєстрацій уживаних авто з-за кордону за весь 2024 рік.
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