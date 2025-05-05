Перевозчики получат доступ к инструменту контроля времени работы водителей. Украина утвердит регламенты ЕС

В Украине с 27 мая заработает механизм использования смарт-тахографов – инструмента контроля времени работы водителей грузовиков и автобусов. Соответствующий приказ №532 уже зарегистрирован в Министерстве юстиции, сообщает Минразвития 5 мая.

Ключевые факты

Украина имплементирует соответствующие регламенты ЕС по использованию тахографов.

Ранее Украина не могла полноценно использовать смарт-тахографы: компании покупали новые грузовики, но обслуживать тахографы на них не могли, объяснил замминистра развития общин и территорий Сергей Деркач.

По его словам, Украина договорилась с европейскими партнерами, чтобы в рамках Соглашения об автомобильных перевозках с ЕС у страны была доступ к использованию смарт-тахографов.

«Теперь же мы наработали соответствующую нормативную базу по выдаче, использованию и поверке этих карт в Украине», – подчеркнул он.

Приказ утвердил описание и образцы карт для смарт-тахографов. Документ предусматривает возможность подачи заявлений в онлайн-формате в орган выдачи для получения соответствующих карт тахографов. Раньше подавать такие заявления можно было только лично или по почте, что усложняло процесс как для заказчиков, так и для центра выдачи.

Министерство урегулировало установку и техническое обслуживание пунктов сервиса смарт-тахографов, а также упразднило необходимость иметь на борту транспорта протокол адаптации тахографа. Это упрощает работу перевозчиков и водителей, объяснило ведомство.

Получить карту тахографа могут водители категории В, имеющие право управлять грузовиками.

Доступными к заказу карты смарт-тахографов станут после завершения технических процедур европейскими партнерами.

Контекст

Упрощение грузовых перевозок – транспортный безвиз – между Украиной и Европейским Союзом было автоматически продлено до конца 2025 года.

Решение продолжить действие соглашения принято ввиду его эффективности, положительного влияния на экономику Украины и ЕС и эффективного мониторинга его выполнения, отмечается в сообщении.

Благодаря транспортному безвизу экспорт по дорогам в ЕС вырос на 42%, а импорт автомобильным транспортом в Украину – на 37%, информировал вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.