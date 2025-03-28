«Трагедия набирает обороты». Польша блокирует украинскую деревообработку из-за санкций против РФ. И это не единственная проблема. Как это может ударить по экспорту на $2,5 млрд.

Польская таможня массово останавливает и блокирует для проверки грузы украинских деревообрабатывающих предприятий на недели. Причины блокировки – обход санкций Россией. Почему украинский бизнес готовится к возможной полной остановке экспорта древесины и мебели уже к концу года?

«Некоторые грузовики стоят на границе более 10 дней», – говорит директор по юридическим вопросам самого крупного производителя фанеры «ОДЕК-Украина» Виталий Овсеюк.

С 15 марта 2025 г. польские таможенные органы массово блокируют грузы с деревообрабатывающей продукцией из Украины. Проблема в том, что таможенники не объясняют, что конкретно нужно, просто говорят: ждать, объясняет Овсеюк.