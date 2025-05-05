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Перевізники отримають доступ до інструменту контролю часу роботи водіїв. Україна затвердить регламенти ЄС

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

В Україні з 27 травня запрацює механізм використання смарт-тахографів – інструменту контролю за часом роботи водіїв вантажівок і автобусів. Відповідний наказ №532 вже зареєстрований в Міністерстві юстиції, повідомляє Мінрозвитку 5 травня.

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Ключові факти

  • Україна імплементує відповідні регламенти ЄС з використання тахографів. 
  • Раніше Україна не могла повноцінно використовувати смарт-тахографи: компанії купували нові вантажівки, але обслуговувати тахографи на них не могли, пояснив заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач. 
  • За його словами, Україна домовилася з європейськими партнерами, щоб у межах Угоди про автомобільні перевезення з ЄС країна мала доступ до використання смарт-тахографів. 
  • «Тепер же ми напрацювали відповідну нормативну базу з видачі, використання та повірки цих карток в Україні», – наголосив він.
  • Наказ затвердив опис і зразки карток для смарт-тахографів. Документ передбачає можливість подачі заяв у онлайн-форматі до органу видачі для отримання відповідних карток тахографів. Раніше подавати такі заяви можна були лише особисто чи поштою, що ускладнювало процес як для замовників, так і для центру видачі. 
  • Міністерство врегулювало встановлення й технічне обслуговування пунктів сервісу смарт-тахографів, а також скасувало необхідність мати на борту транспорту протокол адаптації тахографа. Це спрощує роботу перевізників і водіїв, пояснило відомство.
  • Отримати карту тахографа можуть водії категорії В, які мають право кермувати вантажівками. 
  • Доступними до замовлення картки до смарт-тахографів стануть після завершення технічних процедур європейськими партнерами.

Контекст

Спрощення вантажних перевезень – транспортний безвіз – між Україною та Європейським Союзом було автоматично продовжено до кінця 2025 року

Рішення продовжити дію угоди ухвалене зважаючи на її ефективність, позитивний вплив на економіку України і ЄС та ефективний моніторинг її виконання, зазначається у повідомленні. 

Завдяки транспортному безвізу експорт дорогами до ЄС зріс на 42%, а імпорт автомобільним транспортом до України – на 37%, інформував віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. 

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