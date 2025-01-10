Велика Британія слідом за США запровадила санкції проти російських нафтових компаній

Велика Британія ввела санкції проти двох російських нафтових гігантів «Газпром нефти» та «Сургутнефтегаз», повідомляє пресслужба британського уряду 10 січня. Ці енергетичні компанії видобувають понад 1 млн барелів нафти на день – на суму близько $23 млрд на рік за поточними цінами. Прибуток цих двох компаній поповнює військову скарбницю РФ.

Ключові факти

Уряд Великої Британія вирішив завдати удару щодо здатності президента РФ Володимира Путіна фінансувати війну в Україні, ввівши санкції проти двох великих нафтових компаній.

Очікується, що сьогоднішні дії обмежать потік прибутків РФ. Доходи від нафти життєво важливі військової економіки Росії, становлячи приблизно чверть всього бюджету Росії 2023 року. Очікується, що санкції проти цих компаній значно скоротять можливості Росії отримувати прибутки від продажу енергоносіїв.

«Нафтові доходи – це кров військової економіки Путіна. Ми не будемо стояти осторонь і дозволяти нафтовим прибуткам наражати на небезпеку життя українців, і ми не дозволимо Росії продовжувати наповнювати свою скарбницю, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці», – пояснив британський міністр закордонних справ Девід Леммі.

Контекст

Велика Британія продовжує чинити тиск на «тіньовий флот», який Росія використовує для транспортування російської нафти. Минулого місяця уряд оголосив про санкції щодо ще 20 суден, відповідальних за транспортування понад 4 млн барелів російської нафти у 2024 році, внаслідок чого загальна кількість суден тіньового флоту, на які накладено санкції Великою Британією, досягла 93.

10 січня США ввели одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості. В очікуванні санкцій відбулося зростання світових цін на нафту до $80 за барель і обвал акції російських нафтових компаній.