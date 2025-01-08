Экспорт сырой нефти из России достиг самого низкого уровня за 16 месяцев

Морской экспорт сырой нефти из России снизился до самого низкого уровня с августа 2023 года, упав на 540 000 баррелей в день от октябрьского пика. Об этом 8 января пишет Bloomberg, ссылаясь на данные поставок. Нефтяные доходы являются важной составляющей финансирования российской агрессии против Украины.

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Уменьшение поставок за последние два с половиной месяца особенно сильно отразилось на портах западной части России, в том числе из-за сокращения грузов из Усть-Луги, начиная с середины декабря.

За четыре недели до 5 января объемы перевалки нефти через этот порт снизились на 25% по сравнению с концом октября. В последние 10 дней декабря было отменено, по меньшей мере, пять грузов, согласно данным о судоходстве. Падение продолжается и в январе: всего пять отгрузок за первые десять дней этого месяца – это половина уровня предыдущего месяца.

Одной из причин снижения экспорта может быть увеличение объемов переработки на нефтяных заводах России, что ограничило доступный объем для отправок за границу, говорят эксперты. При этом кратковременный инцидент на насосной станции на трубопроводе до Усть-Луги или недавняя атака украинского беспилотника на порт не оказалась достаточно серьезной, чтобы объяснить этот спад.

Часть нефти могла быть перенаправлена в порт Козьмино, где в декабре зафиксированы рекордные поставки 993 000 баррелей в день. Ожидалось, что порт получит дополнительные объемы через железнодорожную станцию Грузовая, увеличив потоки на 7 млн т в год. Официальные данные показывают, что в декабре добыча нефти в России чуть не достигла целевого уровня ОПЕК+ – 8,971 млн баррелей в день.

Контекст

Нефть и газ составляют до половины бюджета РФ, финансируя ее военную злость. В 2023 году Кремль заработал около $100 млрд на энергетических экспортных поставках, остающихся главным источником средств для войны.

США, Великобритания и ЕС ввели санкции против 180 танкеров, транспортировавших нефть из России, минуя ограничения. По оценкам Bloomberg, более 100 таких танкеров были вынуждены остановить перевозку и больше не доставляют нефть из РФ.

6 января администрация Джо Байдена объявила о намерении ввести новые санкции против «теневого флота» Путина, направленные на снижение нефтяных доходов России. Согласно данным The Washington Post, к санкциям может быть добавлено еще около ста судов. США также рассматривают возможность введения полного эмбарго на российскую нефть.

8 января китайская компания Shandong Port Group, один из крупнейших портовых операторов Китая, закрыла ключевые нефтяные порты на востоке страны для танкеров, попавших в санкционные списки США.