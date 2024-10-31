Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2025 год, сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк. За принятие бюджета проголосовали 247 народных депутатов.

Ключевые факты

Депутаты приняли в целом и бюджетные заключения. «Ни одной правки, кроме правки по зарплатам прокуроров, не изменили», – написал он.

Речь идет о поправке №155, отменяющей повышение зарплат прокурорам на 37%. Соответственно, прожиточный минимум для расчета зарплат прокуроров в 2025 году на уровне 1600 грн.

В целом расходы госбюджета планируются в объеме более 3,6 трлн грн, что на 535 млрд грн больше по сравнению с этим годом.

Доходы общего фонда запланированы на сумму 2,7 млрд грн, что на 411 млрд грн больше, чем в текущем году.

«Приоритетом сметы в следующем году также будет безопасность и оборона. Все налоги, уплачиваемые людьми и бизнесом, будем направлять на усиление наших защитников и военных возможностей», – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

На нужды безопасности и обороны будут направлены более 2,2 трлн грн, что составляет около 26% ВВП. Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году.

Согласно проекту бюджета, в 2025 году без изменений останется уровень минимальной заработной платы – 8000 грн в месяц. Прожиточный минимум также останется на уровне этого года и составит 2920 грн и 2120 грн для государственных служащих. Соответственно, минимальный уровень Единого социального взноса в следующем году составит 1760 грн.

Дефицит государственного бюджета на 2025 год предусмотрен в размере 1,64 трлн грн, или 19,4% ВВП. Для покрытия этого дефицита правительство рассчитывает на поступление в следующем году внешнего финансирования в объеме $38,4 млрд.

Макроэкономический прогноз в бюджет предполагает рост ВВП – 2,7% в 2025 году, инфляция – 9,5%, курс гривни – 45 грн/$, среднемесячная зарплата – 24 389 грн.

Контекст

13 сентября Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. На что правительство планирует тратить средства в 2025-м – в пяти графиках от Forbes Ukraine. Финансирование безопасности и обороны в 2025 году практически не возрастет – 2,18 трлн грн против 2,22 трлн грн. Это 56,5% всех запланированных расходов (3,94 трлн грн).

Более 1 трлн грн из этих средств пойдет на оплату труда военных, существенного увеличения этих расходов в 2025-м по сравнению с этим годом не заложено.

По прогнозу Минэкономики, сопровождающему проект бюджета, среднегодовой курс доллара по итогам 2024 года составит 40,8 грн, а в 2025-м он запланирован как 45 грн/$.

28 октября бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал к первому чтению проект государственного бюджета на 2025 год и проект бюджетных выводов правительства. В ключевые изменения, которые комитет предлагает правительству внести в проект государственного бюджета, вошел пункт о том, что все источники наполнения Дорожного фонда (это 43,2 млрд грн в следующем году) направить в общий фонд бюджета – на первоочередные нужды, прежде всего потребности национальной безопасности и обороны. Больше об этом – здесь.