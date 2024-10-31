Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. За ухвалення бюджету проголосували 247 народних депутатів.

Ключові факти

Депутати прийняли в цілому і бюджетні висновки. «Жодної правки, окрім правки по зарплатам прокурорів, не змінили», – написав він.

Йдеться про поправку №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Відповідно, прожитковий мінімум для розрахунку зарплат прокурорів у 2025 році на рівні 1600 грн.

Загалом видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком.

Доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.

«Пріоритетом кошторису наступного року так само буде безпека й оборона. Усі податки, які сплачують люди та бізнес, будемо направляти на посилення наших захисників та військових спроможностей», – повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

На потреби безпеки та оборони спрямують понад 2,2 трлн грн, що складає близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Згідно з проєктом бюджету, у 2025-му без змін залишиться рівень мінімальної заробітної плати – 8000 грн на місяць. Прожитковий мінімум також залишиться на рівні цього року і становитиме 2920 грн і 2120 грн для державних службовців. Відповідно, мінімальний рівень Єдиного соціального внеску наступного року сягне 1760 грн.

Дефіцит державного бюджету на 2025 рік передбачено у розмірі 1,64 трлн грн, або 19,4% ВВП. Для покриття цього дефіциту уряд розраховує на надходження наступного року зовнішнього фінансування в обсязі $38,4 млрд.

Макроекономічний прогноз до бюджету передбачає зростання ВВП – 2,7% у 2025-му, інфляція – 9,5%, курс гривні – 45 грн/$, середньомісячна зарплата – 24 389 грн.

Контекст

13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. На що уряд планує витрачати кошти у 2025-му – у пʼяти графіках від Forbes Ukraine. Фінансування безпеки та оборони у 2025-му практично не зросте – 2,18 трлн грн проти 2,22 трлн грн. Це 56,5% від усіх запланованих видатків (3,94 трлн грн).

Понад 1 трлн грн із цих коштів піде на оплату праці військових, суттєвого збільшення цих видатків у 2025-му порівняно з цим роком не закладено.

За прогнозом Мінекономіки, що супроводжує проєкт бюджету, середньорічний курс долара за підсумками 2024 року становитиме 40,8 грн, а у 2025-му його заплановано як 45 грн/$.

28 жовтня бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував до першого читання проєкт державного бюджету на 2025 рік і проєкт бюджетних висновків уряду. До ключових змін, які комітет пропонує уряду внести в проєкт державного бюджету, увійшов пункт про те, що усі джерела наповнення Дорожнього фонду (це 43,2 млрд грн у наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, насамперед потреби національної безпеки та оборони. Більше про це – тут.