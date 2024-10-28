Комитет Верховной Рады рекомендовал проект госбюджета-2025 к первому чтению

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал к первому чтению проект государственного бюджета на 2025 год и проект бюджетных выводов правительства, сообщила глава комитета Роксолана Подласа. Среди главных предложенных изменений – все источники наполнения Дорожного фонда (43,2 млрд грн) направить в общий фонд бюджета.

Ключевые факты

По словам Подласой, рассмотрение госбюджета-2025 ожидается в ближайшие дни.

В ключевые изменения, которые комитет предлагает правительству внести в проект государственного бюджета, вошел пункт о том, что все источники наполнения Дорожного фонда (это 43,2 млрд грн в следующем году) направить в общий фонд бюджета – на первоочередные нужды, прежде всего потребности национальной безопасности и обороны.

Предлагается не менее 2 мдрд грн направить на гуманитарное разминирование.

Комитет рекомендовал исключить предложение перевести счета в банках больниц в Казначейство.

Согласно предложениям, аппарат Верховной Рады с 1 апреля 2025-го должен перейти в грейдовую систему оплаты труда.

«Так называемая «чернобыльская пенсия»/доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения/ будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год (цена вопроса выплаты пенсий новым «поселенцам» – около 15 млрд грн)», – сообщила глаза бюджетного комитета.

В бюджете-2025 предлагается пересмотреть идею внедрения в 2025 году премирования судей местных судов и соответственно пересмотреть расходы на их обеспечение и рассмотреть возможность выделения финансирования (4,8 млрд грн) на новые пассажирские вагоны.

Среди предложений комитета – рассмотреть возможность направить 4% НДФЛ в бюджеты в ОТГ и одновременно отказаться от субвенции из государственного бюджета областным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги.

Комитет предлагает правительству определиться с целесообразностью перечисления в государственный бюджет реверса из бюджетов ОМС, то есть оставить 12,9 млрд грн бюджетам органов местного самоуправления.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, всего в проект бюджета подано 2098 поправок.

Контекст

13 сентября Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. Документ предусматривает доходы на уровне 2 трлн грн и расходы в 3,6 трлн грн. На что правительство планирует тратить средства в 2025-м – в пяти графиках от Forbes Ukraine.

По прогнозу Минэкономики, сопровождающему проект бюджета, среднегодовой курс доллара по итогам 2024 года составит 40,8 грн, а в 2025-м он запланирован как 45 грн/$.

Увеличение плановых налоговых поступлений в проекте бюджета на 2025 год «на амбициозные 18,2%» может объясняться детенизацией зарплат из-за введения «экономического бронирования». Так считает глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны по оборонному бюджету на 2025 год. В частности, правительству поручено предусмотреть на следующий год финансирование сектора безопасности и обороны на уровне не менее 26,3% ВВП.