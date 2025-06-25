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кредитування ОПК /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine
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«Заявки поступают ежедневно». Производители оружия получили 1,84 млрд грн льготного финансирования. Что сдерживает кредитование ОПК

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

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Банки выдают производителям оружия в восемь раз меньше льготных кредитов, чем украинцам – потребительских Фото иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

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За полгода действия программы льготного кредитования ОПК государство смогло удовлетворить треть из более чем сотни запросов оружейников – на 1,84 млрд грн, узнал Forbes Ukraine. За это время украинские банки выдали почти в восемь раз больше потребительских кредитов. Как работает программа и ожидать ли ее расширения

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«Провели R&D, создали и успешно оттестировали живые образцы, через месяц будут госиспытания», – рассказывает о результатах участия в государственной программе кредитования ОПК СЕО Infozahyst Ярослав Калинин. Производитель РЭБов стал первым украинским предприятием, получившим финансирование в рамках льготной программы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, запущенной в ноябре.

Программа дает возможность украинским производителям оружия получать кредиты под 5% годовых. Государство компенсирует оставшиеся процентные ставки. Максимальный размер кредита – 500 млн грн на инвестиционные проекты и 100 млн грн на оборотный капитал.

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