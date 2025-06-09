Верховный Суд подтвердил законность принудительного отчуждения акций «Укртатнафты»

Верховный Суд Украины подтвердил правомерность действий государства по принудительному отчуждению акций «Укртатнафты» в условиях военного положения, сообщает Министерство юстиции. В частности, 5 июня суд оставил без удовлетворения жалобу компании Relix Services Ltd.
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Ключевые факты
- Решения судов первой и апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении оставили без изменений.
- Суд подтвердил, что принудительное изъятие акций «Укртатнафты» произошло на законных основаниях – в соответствии с решением военного командования от 6 ноября 2022 года и положениями Закона Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».
- Отмечается, что принудительное отчуждение корпоративных прав ПАО «Укрнафта» и ПАО «ТФПНК «Укртатнафта» стало необходимым шагом для обеспечения обороноспособности, стабильности топливного рынка и безопасности граждан в условиях полномасштабной войны».
- Это дело является одним из многих, в рамках которых компании, связанные с бывшими владельцами корпоративных прав стратегически важных предприятий, оспаривают действия государства по отчуждению акций, напоминает Минюст.
- Судебные споры этой категории охватывают несколько типов требований: истребование акций, обжалование решений военного командования, а также изменения в менеджменте и учредительных документах компаний. По состоянию на июнь 2025 года в производстве судов Украины находятся 13 дел, участником которых является Кабинет Министров Украины (процессуальный представитель Минюст) и два дела, ответчиком которых является Государство в лице Минюста. Во всех указанных делах приняты решения об отказе в удовлетворении иска. Кроме того, Верховный Суд вынес окончательные судебные решения по 14 судебным делам.
Контекст
6 ноября 2022 года пять крупных промышленных предприятий «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор» принудительно были переведены в государственную собственность. Государство воспользовалось возможностью изымать частную собственность во время военного положения.
Forbes оценивал отчужденные государством активы в $956,5 млн. К 24 февраля 2022 года их совокупная стоимость была в 2,5 раза выше – $2,426 млрд.
Детективы БЭБ и СБУ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом двух самых крупных нефтяных предприятий страны – «Укрнафты» и «Укртатнафты». БЭБ сообщило о подозрении бывшему топ-менеджеру «Укртатнафты» в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога за январь – февраль 2022 года почти на 1,3 млрд грн. Также бывшему главному бухгалтеру нефтеперерабатывающей компании доложено о подозрении в пособничестве в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога за январь 2022 года на сумму свыше 605 млн грн.
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