Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій «Укртатнафти»

Верховний Суд України підтвердив правомірність дій держави з примусового відчуження акцій «Укртатнафти» в умовах воєнного стану, повідомляє Міністерство юстиції. Зокрема, 5 червня суд залишив без задоволення касаційну скаргу компанії Relix Services Ltd.
Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.
Ключові факти
- Рішення судів першої та апеляційної інстанцій про відмову в задоволенні позову залишили без змін.
- Суд підтвердив, що примусове вилучення акцій «Укртатнафти» відбулося на законних підставах – відповідно до рішення військового командування від 6 листопада 2022 року та положень Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».
- Зазначається, що примусове відчуження корпоративних прав ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» стало «необхідним кроком для забезпечення обороноздатності, стабільності паливного ринку та безпеки громадян в умовах повномасштабної війни».
- Ця справа є однією з багатьох, у межах яких компанії, пов’язані з колишніми власниками корпоративних прав стратегічно важливих підприємств, оскаржують дії держави з відчуження акцій, нагадує Мінʼюст.
- Судові спори цієї категорії охоплюють кілька типів вимог: витребування акцій, оскарження рішень військового командування, а також зміни в менеджменті та установчих документах компаній. Станом на червень 2025 року в провадженні судів України перебувають 13 справ, учасником у яких є Кабінет Міністрів України (процесуальний представник Мін’юст) та дві справи, відповідачем яких є Держава в особі Мін’юсту. У всіх вказаних справах прийняті рішення про відмову в задоволенні позову. Крім того, Верховний Суд виніс остаточні судові рішення у 14 судових справах.
Контекст
6 листопада 2022 року пʼять великих промислових підприємств «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗ» та «Запоріжтрансформатор» примусово були переведені в державну власність. Держава скористалася можливістю вилучати приватну власність під час воєнного стану.
Forbes оцінював відчужені державою активи у $956,5 млн. До 24 лютого 2022-го їхня сукупна вартість була у 2,5 раза вищою – $2,426 млрд.
Детективи БЕБ та СБУ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни – «Укрнафти» та «Укртатнафти». БЕБ повідомило про підозру колишньому топменеджеру «Укртатнафти» в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень – лютий 2022 року майже на 1,3 млрд грн. Також колишньому головному бухгалтерові нафтопереробної компанії повідомлено про підозру в пособництві в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.