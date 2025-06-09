Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій «Укртатнафти»

Верховний Суд України підтвердив правомірність дій держави з примусового відчуження акцій «Укртатнафти» в умовах воєнного стану, повідомляє Міністерство юстиції. Зокрема, 5 червня суд залишив без задоволення касаційну скаргу компанії Relix Services Ltd.

Ключові факти

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій про відмову в задоволенні позову залишили без змін.

Суд підтвердив, що примусове вилучення акцій «Укртатнафти» відбулося на законних підставах – відповідно до рішення військового командування від 6 листопада 2022 року та положень Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Зазначається, що примусове відчуження корпоративних прав ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» стало «необхідним кроком для забезпечення обороноздатності, стабільності паливного ринку та безпеки громадян в умовах повномасштабної війни».

Ця справа є однією з багатьох, у межах яких компанії, пов’язані з колишніми власниками корпоративних прав стратегічно важливих підприємств, оскаржують дії держави з відчуження акцій, нагадує Мінʼюст.

Судові спори цієї категорії охоплюють кілька типів вимог: витребування акцій, оскарження рішень військового командування, а також зміни в менеджменті та установчих документах компаній. Станом на червень 2025 року в провадженні судів України перебувають 13 справ, учасником у яких є Кабінет Міністрів України (процесуальний представник Мін’юст) та дві справи, відповідачем яких є Держава в особі Мін’юсту. У всіх вказаних справах прийняті рішення про відмову в задоволенні позову. Крім того, Верховний Суд виніс остаточні судові рішення у 14 судових справах.

Контекст

6 листопада 2022 року пʼять великих промислових підприємств «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗ» та «Запоріжтрансформатор» примусово були переведені в державну власність. Держава скористалася можливістю вилучати приватну власність під час воєнного стану.

Forbes оцінював відчужені державою активи у $956,5 млн. До 24 лютого 2022-го їхня сукупна вартість була у 2,5 раза вищою – $2,426 млрд.

Детективи БЕБ та СБУ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни – «Укрнафти» та «Укртатнафти». БЕБ повідомило про підозру колишньому топменеджеру «Укртатнафти» в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень – лютий 2022 року майже на 1,3 млрд грн. Також колишньому головному бухгалтерові нафтопереробної компанії повідомлено про підозру в пособництві в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн.