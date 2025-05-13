Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Укрнафта» и «Укртатнафта» получат новых руководителей. Что о них известно

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

ПАО «Укрнафта» временно возглавит Юрий Ткачук, ранее являвшийся финансовым директором компании, сообщил Forbes Ukraine источник в «Нафтогазе». Юрий Проник, первый заместитель директора «Укртатнафты», станет исполняющим обязанности ее руководителя, пишет ЭП со ссылкой на источники в правительстве.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Подробности

  • По информации ЭП, назначения состоятся 14 мая, причем оба руководителя будут иметь статус исполняющих обязанности до проведения конкурсов на должности глав правления.
  • Юрий Проник присоединился к «Укртатнафте» в ноябре 2022 года как заместитель по производству и капитальному строительству.
  • Ранее он продолжительное время работал в компании WOG вместе с Сергеем Корецким, ныне возглавляющим ПАО «Укрнафта» и АО «Укртатнафта».
  • Постоянных руководителей могут избрать через три месяца после завершения конкурсного отбора, отметил собеседник в «Нафтогазе».

Контекст

28 апреля наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» назначил Корецкого новым главой правления, сообщил Forbes Ukraine источник в компании, знакомый с деталями отбора. В финальный этап конкурса вышли Корецкий и Олег Прохоренко, экс-руководитель «Укргаздобычи», известный программой интенсификации добычи 20/20. Почему бывший руководитель сети WOG и совладелец сети кафе Idealist достиг такого карьерного успеха – узнайте в материале Forbes Ukraine.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні