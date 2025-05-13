«Укрнафта» и «Укртатнафта» получат новых руководителей. Что о них известно

ПАО «Укрнафта» временно возглавит Юрий Ткачук, ранее являвшийся финансовым директором компании, сообщил Forbes Ukraine источник в «Нафтогазе». Юрий Проник, первый заместитель директора «Укртатнафты», станет исполняющим обязанности ее руководителя, пишет ЭП со ссылкой на источники в правительстве.

Подробности

По информации ЭП, назначения состоятся 14 мая, причем оба руководителя будут иметь статус исполняющих обязанности до проведения конкурсов на должности глав правления.

Юрий Проник присоединился к «Укртатнафте» в ноябре 2022 года как заместитель по производству и капитальному строительству.

Ранее он продолжительное время работал в компании WOG вместе с Сергеем Корецким, ныне возглавляющим ПАО «Укрнафта» и АО «Укртатнафта».

Постоянных руководителей могут избрать через три месяца после завершения конкурсного отбора, отметил собеседник в «Нафтогазе».

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Контекст

28 апреля наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» назначил Корецкого новым главой правления, сообщил Forbes Ukraine источник в компании, знакомый с деталями отбора. В финальный этап конкурса вышли Корецкий и Олег Прохоренко, экс-руководитель «Укргаздобычи», известный программой интенсификации добычи 20/20. Почему бывший руководитель сети WOG и совладелец сети кафе Idealist достиг такого карьерного успеха – узнайте в материале Forbes Ukraine.