Верховный Суд признал приготовление кальянов в ресторанах незаконным

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда признал, что кальяны подпадают под абсолютный запрет в заведениях ресторанного хозяйства, независимо от их состава, сообщила пресс-служба суда 9 января. В частности, предоставление услуг по приготовлению кальянов является формой стимулирования продаж табачных изделий, что прямо запрещено законодательством.

Ключевые факты

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда принял соответствующее решение по делу по иску ООО «Эндорфин» к Госпродпотребслужбе. Предприятие требовало признать противоправным и отменить постановление о применении финансовых санкций из-за предоставления в ресторане услуги по приготовлению кальяна.

ООО отмечало, что не осуществляло действий, направленных на стимулирование продаж табачных изделий, и не продавало табака, а оказывало услуги по использованию кальяна.

КАС ВС сообщил, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к ошибочному выводу, что предоставление услуг приготовления кальянов в заведении ресторанного хозяйства не подпадает под полный запрет, фактически легализовав курение, употребление и использование табачных изделий в таких заведениях, и не имели оснований признать противоправным и отменять постановление Госпродпотребслужбы о наложении на ООО финансовых санкций.

КАС ВС отменил решение судов предыдущих инстанций и принял новое решение – об отказе в удовлетворении иска.

Суд подчеркнул, что табак для кальяна – это специализированный вид табака, подпадающий под действие запретов в заведениях ресторанного бизнеса, как и обычный табак.

Кроме того, Закон Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному воздействию на здоровье населения» запрещает любое употребление кальянов в заведениях ресторанного хозяйства и других местах, где действует запрет.

Наряду с запретом без исключений кальянов в помещениях ресторанов предоставление заведением услуги по приготовлению кальянов следует считать стимулированием продажи табачных изделий, даже если непосредственно не происходит реклама продукта, постановил суд.

Контекст

16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака», которым усилила борьбу с распространением табакокурения, альтернатив традиционному курению табака, стимулированием продажи табачных изделий и их использованием в общественных местах .

Статья 13 Закона «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения» в новой редакции вступила в силу 11 июля 2022 года. Она предусматривает запрет на курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов, в частности в помещениях заведений ресторанного хозяйства.