Верховний суд визнав приготування кальянів у ресторанах незаконним

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав, що кальяни підпадають під абсолютну заборону в закладах ресторанного господарства, незалежно від їхнього складу, повідомила пресслужба суду 9 січня. Зокрема, надання послуг з приготування кальянів є формою стимулювання продажу тютюнових виробів, що прямо заборонено законодавством.

Ключові факти

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалив відповідне рішення у справі за позовом ТОВ «Ендорфін» до Держпродспоживслужби. Підприємство вимагало визнати протиправною та скасувати постанови про застосування фінансових санкцій через надання в ресторані послуги з приготування кальяну.

ТОВ зазначало, що не здійснювало дій, спрямованих на стимулювання продажу тютюнових виробів, і не продавало тютюну, а надавало послуги з використання кальяну.

КАС ВС повідомив, що суди першої та апеляційної інстанцій дійшли помилкового висновку, що надання послуг приготування кальянів у закладі ресторанного господарства не підпадає під повну заборону, фактично легалізувавши куріння, вживання та використання тютюнових виробів у таких закладах, і не мали підстав визнати протиправною та скасовувати постанову Держпродспоживслужби про накладення на ТОВ фінансових санкцій.

КАС ВС скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив нове рішення – про відмову в задоволенні позову.

Суд наголосив, що тютюн для кальяну – це спеціалізований вид тютюну, що підпадає під дію заборон у закладах ресторанного бізнесу, як і звичайний тютюн.

Крім того, Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» забороняє будь-яке вживання кальянів у закладах ресторанного господарства та інших місцях, де діє заборона.

Поряд із забороною без винятків кальянів у приміщеннях ресторанів надання закладом послуги з приготування кальянів потрібно вважати стимулюванням продажу тютюнових виробів, навіть якщо безпосередньо не відбувається реклама продукту, постановив суд.

Контекст

16 грудня 2021 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну», яким посилила боротьбу з поширенням тютюнокуріння, альтернатив традиційному курінню тютюну, стимулюванням продажу тютюнових виробів та їх використання у громадських місцях.

Cтаття 13 Закону «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» у новій редакції набрала чинності 11 липня 2022 року. Вона передбачає заборону куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів, зокрема, у приміщеннях закладів ресторанного господарства.