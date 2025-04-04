Відповідь Трампу. Китай запроваджує 34% мита на американські товари

Китай оголосив, що введе 34-відсоткове мито на імпортовані американські товари на додаток до існуючих мит у відповідь на аналогічні дії США щодо китайського імпорту, пише South China Morning Post 4 квітня. Це свідчить про черговий виток загострення торгової напруженості між двома найбільшими економіками світу.
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Ключові факти
- Міністерство торгівлі заявило в пʼятницю, що з 10 квітня мито буде введено на всі імпортовані товари зі США.
- У рамках заходів у відповідь Пекін ввів експортний контроль щодо 16 американських компаній і призупинив право шести повʼязаних зі США компаній на експорт до Китаю.
- Пекін також оголосив про введення контролю за експортом до США рідкісноземельних металів, включаючи самарій, гадолиній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій, починаючи з 4 квітня.
- «Метою здійснення китайським урядом експортного контролю щодо відповідних товарів відповідно до закону є ефективніший захист національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобовʼязань, таких як нерозповсюдження», — йдеться у заяві Міністерства торгівлі, цитує Reuters.
- Китай також додав 11 організацій до списку «ненадійних організацій» (зокрема, виробників дронів Skydio і Brinc Drones), що дозволяє Пекіну вживати каральних заходів щодо іноземних організацій і забороняє китайським постачальникам продавати їм компоненти.
- Після цієї заяви світові фондові ринки у пʼятницю продовжили падіння: фʼючерси на індекс S&P 500 знизилися на 2%, а європейський індекс Stoxx 600 – на 4,4%.
- Мита на китайський експорт мають зрости до більш ніж 60% після того, як президент США оголосив про «мита у відповідь» у розмірі 34%, які будуть додані до існуючих мит.
- Пекін засудив нові мита США як «типовий односторонній крок залякування», який «не відповідає правилам міжнародної торгівлі та завдає серйозної шкоди законним правам та інтересам Китаю».
Контекст
Президент США Дональд Трамп 2 квітня заявив про запровадження нових мит на імпортні товари. Під час виступу в Рожевому саду Білого дому він представив таблицю з переліком країн і розмірами тарифів, що варіюються від 10% до 50%. Нові мита охоплюють майже всі країни світу та набудуть чинності 5 і 9 квітня.
Ринки стикаються з наслідками торгової війни. ЄС та Китай обіцяли вжити заходів у відповідь на мита президента США Дональда Трампа, Велика Британія сподівається на велику торгову угоду з Вашингтоном – детальніше про це тут.
CША закликали торгових партнерів США не робити кроків у відповідь на новий пакет мит Трампа. «Я не намагався б мститися», — сказав міністр фінансів Скотт Бессент.
Трамп заявив, що він готовий знизити мита, якщо інші країни зможуть запропонувати щось «феноменальне». Він також припустив, що може знизити мита на китайські товари в обмін на схвалення Пекіном продажу TikTok.
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