Відповідь Трампу. Китай запроваджує 34% мита на американські товари

Китай оголосив, що введе 34-відсоткове мито на імпортовані американські товари на додаток до існуючих мит у відповідь на аналогічні дії США щодо китайського імпорту, пише South China Morning Post 4 квітня. Це свідчить про черговий виток загострення торгової напруженості між двома найбільшими економіками світу.

Ключові факти

Міністерство торгівлі заявило в пʼятницю, що з 10 квітня мито буде введено на всі імпортовані товари зі США.

У рамках заходів у відповідь Пекін ввів експортний контроль щодо 16 американських компаній і призупинив право шести повʼязаних зі США компаній на експорт до Китаю.

Пекін також оголосив про введення контролю за експортом до США рідкісноземельних металів, включаючи самарій, гадолиній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій, починаючи з 4 квітня.

«Метою здійснення китайським урядом експортного контролю щодо відповідних товарів відповідно до закону є ефективніший захист національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобовʼязань, таких як нерозповсюдження», — йдеться у заяві Міністерства торгівлі, цитує Reuters.

Китай також додав 11 організацій до списку «ненадійних організацій» (зокрема, виробників дронів Skydio і Brinc Drones), що дозволяє Пекіну вживати каральних заходів щодо іноземних організацій і забороняє китайським постачальникам продавати їм компоненти.

Після цієї заяви світові фондові ринки у пʼятницю продовжили падіння: фʼючерси на індекс S&P 500 знизилися на 2%, а європейський індекс Stoxx 600 – на 4,4%.

Мита на китайський експорт мають зрости до більш ніж 60% після того, як президент США оголосив про «мита у відповідь» у розмірі 34%, які будуть додані до існуючих мит.

Пекін засудив нові мита США як «типовий односторонній крок залякування», який «не відповідає правилам міжнародної торгівлі та завдає серйозної шкоди законним правам та інтересам Китаю».

Контекст

Президент США Дональд Трамп 2 квітня заявив про запровадження нових мит на імпортні товари. Під час виступу в Рожевому саду Білого дому він представив таблицю з переліком країн і розмірами тарифів, що варіюються від 10% до 50%. Нові мита охоплюють майже всі країни світу та набудуть чинності 5 і 9 квітня.

Ринки стикаються з наслідками торгової війни. ЄС та Китай обіцяли вжити заходів у відповідь на мита президента США Дональда Трампа, Велика Британія сподівається на велику торгову угоду з Вашингтоном – детальніше про це тут.

CША закликали торгових партнерів США не робити кроків у відповідь на новий пакет мит Трампа. «Я не намагався б мститися», — сказав міністр фінансів Скотт Бессент.

Трамп заявив, що він готовий знизити мита, якщо інші країни зможуть запропонувати щось «феноменальне». Він також припустив, що може знизити мита на китайські товари в обмін на схвалення Пекіном продажу TikTok.