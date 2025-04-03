Нові мита Трампа. Акції та індекси падають, ЄС та Китай обіцяють контрзаходи

Ринки стикаються з наслідками торгової війни: акції впали, облігації та долар зросли. ЄС та Китай обіцяють вжити заходів у відповідь на мита президента США Дональда Трампа, Велика Британія сподівається на велику торгову угоду з Вашингтоном.

Реакція ринків

Фʼючерси Nasdaq впали на 4%, причому найгірші справи в секторі технологій, оскільки Китай є важливим виробничим центром, пише Reuters.

Акції Apple впали майже на 7% під час позабіржових торгів.

Фʼючерси S&P 500 впали на 3,3%, а фʼючерси Nikkei впали на понад 4%. Ключовий показник китайських акцій, які котируються в Гонконгу, впав на 1,5%. Тим часом індекс CSI 300 на суші майже відіграв своє падіння на 1,1%. Австралійські акції впали на 2%.

Долар США виріс у ході різких коливань валютної торгівлі.

Золото знаходилося за крок від нових рекордних максимумів, а фʼючерси на казначейські облігації США підскочили на тлі побоювань щодо уповільнення економіки США.

Нафта, що торгується як показник глобального зростання, впала більш ніж на 2%, залишивши фʼючерси на американську сиру нафту на рівні $69,73 за барель.

Реакція країн

ЄС готовий вжити заходів у відповідь проти тарифів Трампа і попереджає, що світова економіка «серйозно постраждає» від торгового шквалу США, заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. «Ми вже завершуємо перший пакет контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь, – сказала вона. – Зараз ми готуємося до подальших контрзаходів, щоб захистити наші інтереси та наш бізнес, якщо переговори не увінчаються успіхом».

готовий вжити заходів у відповідь проти тарифів Трампа і попереджає, що світова економіка «серйозно постраждає» від торгового шквалу США, заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. «Ми вже завершуємо перший пакет контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь, – сказала вона. – Зараз ми готуємося до подальших контрзаходів, щоб захистити наші інтереси та наш бізнес, якщо переговори не увінчаються успіхом». Китай , друга за величиною економіка світу, зіткнувшись з новими 34% митами на додаток до 20%, введеним раніше Трампом, пообіцяв вжити контрзаходи. «Китай рішуче виступає проти цього і вживе контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів», — повідомило Міністерство торгівлі Китаю.

, друга за величиною економіка світу, зіткнувшись з новими 34% митами на додаток до 20%, введеним раніше Трампом, пообіцяв вжити контрзаходи. «Китай рішуче виступає проти цього і вживе контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів», — повідомило Міністерство торгівлі Китаю. Премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявив, що мита Трампа фундаментально змінять міжнародну торговельну систему і пообіцяв боротися з ними за допомогою контрзаходів. «Ми збираємося боротися з цим митом за допомогою контрзаходів. Ми збираємося захистити наших працівників», — заявив він.

Марк Карні заявив, що мита Трампа фундаментально змінять міжнародну торговельну систему і пообіцяв боротися з ними за допомогою контрзаходів. «Ми збираємося боротися з цим митом за допомогою контрзаходів. Ми збираємося захистити наших працівників», — заявив він. Міністр торгівлі та підприємництва Великої Британії Джонатан Рейнольдс повідомив, що країна продовжить добиватися укладання торгової угоди зі США, пише The Telegraph. «США — наш найближчий союзник, тому наш підхід полягає в тому, щоб зберігати спокій і прихильність до виконання цієї угоди, яка, як ми сподіваємося, помʼякшить наслідки того, про що було оголошено сьогодні», — заявив він, додавши, що у Лондона «є ціла низка інструментів, і ми діятимемо без вагань». «Ніхто не хоче торгової війни, і ми, як і раніше, маємо намір укласти угоду. Уряд зробить все необхідне для захисту національних інтересів Великої британії», – сказав Рейнольдс.

Джонатан Рейнольдс повідомив, що країна продовжить добиватися укладання торгової угоди зі США, пише The Telegraph. «США — наш найближчий союзник, тому наш підхід полягає в тому, щоб зберігати спокій і прихильність до виконання цієї угоди, яка, як ми сподіваємося, помʼякшить наслідки того, про що було оголошено сьогодні», — заявив він, додавши, що у Лондона «є ціла низка інструментів, і ми діятимемо без вагань». «Ніхто не хоче торгової війни, і ми, як і раніше, маємо намір укласти угоду. Уряд зробить все необхідне для захисту національних інтересів Великої британії», – сказав Рейнольдс. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум пообіцяла відповісти на тарифи, запроваджені Трампом, у четвер, 3 квітня, ввечері.

Клаудія Шейнбаум пообіцяла відповісти на тарифи, запроваджені Трампом, у четвер, 3 квітня, ввечері. Міністр торгівлі Японії Йодзі Муто заявив журналістам, що країні необхідно розглянути заходи у відповідь, у тому числі щодо угод СОТ. Але деталі тарифів мають бути спершу ретельно оцінені.

Йодзі Муто заявив журналістам, що країні необхідно розглянути заходи у відповідь, у тому числі щодо угод СОТ. Але деталі тарифів мають бути спершу ретельно оцінені. У Південній Кореї уряд скликав термінову нараду для вирішення проблеми із митами США, а Банк Кореї пообіцяв уважно стежити за волатильністю ринку та вживати заходів у міру потреби. «Це дуже серйозна ситуація, коли глобальна тарифна війна стала реальністю, — заявив премьер Хан Док Су.– Уряд має направити всі свої можливості на подолання торгової кризи», пише Bloomberg.

уряд скликав термінову нараду для вирішення проблеми із митами США, а Банк Кореї пообіцяв уважно стежити за волатильністю ринку та вживати заходів у міру потреби. «Це дуже серйозна ситуація, коли глобальна тарифна війна стала реальністю, — заявив премьер Хан Док Су.– Уряд має направити всі свої можливості на подолання торгової кризи», пише Bloomberg. CША закликали торгових партнерів США не робити кроків у відповідь на новий пакет мит Трампа. «Я не намагався б мститися», — сказав міністр фінансів Скотт Бессент в інтервʼю Bloomberg Television. У той час, як інші країни звернулися до Вашингтона з пропозицією про проведення торгових переговорів, глава Мінфіну дав зрозуміти, що адміністрація «дозволить ситуації врегулюватися на деякий час». «Побачимо, що буде далі», – сказав він.

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Контекст

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на імпорт товарів у США. Під час виступу у Рожевому саду Білого дому 2 квітня він показав таблицю зі списком із 74 країн + ЄС і розміром мит. Нові тарифи набудуть чинності 5 і 9 квітня.

США запроваджують мита на товари з Китаю у розмірі 34%, ЄС – 20%, Великої Британії – 10%, України – 10%. Росії у списку немає. Найвищі мита запроваджені проти Камбоджі (49%), Вʼєтнаму (46%) і Шрі-Ланки (44%).