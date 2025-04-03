«День визволення». Трамп оголосив про запровадження мит для всіх країн світу

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на імпорт товарів у США. Під час виступу у Рожевому саду Білого дому 2 квітня він показав таблицю зі списком із 74 країн + ЄС і розміром мит. Нові тарифи набудуть чинності 5 і 9 квітня

Деталі

США запроваджують мита на товари з Китаю у розмірі 34%, ЄС – 20%, Великої Британії – 10%, України – 10%. Росії у списку немає .

. Найвищі мита запроваджені проти Камбоджі (49%), Вʼєтнаму (46%) і Шрі-Ланки (44%).

Індивідуальні вищі тарифи запроваджуються проти країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит. Вони набудуть чинності 5 квітня.

Для всіх інших країн продовжуватиме діяти початковий базовий тариф у розмірі 10%. Це рішення набуде чинності 9 квітня, йдеться у повідомленні Білого дому.

Президент США також оголосив, що з 3 квітня почнуть діяти 25-відсоткові мита на імпорт автомобілів, які він анонсував наприкінці березня.

Деякі товари не підпадатимуть під дію взаємного тарифу. До них належать: (1) товари, що підпадають під дію 50 USC 1702(b) ; (2) вироби зі сталі/алюмінію та автомобілі/автозапчастини, які вже обкладаються тарифами за розділом 232 ; (3) мідь, фармацевтичні препарати, напівпровідники та пиломатеріали; (4) усі товари, які можуть підпадати під майбутні тарифи за розділом 232; (5) злитки; (6) енергія та деякі інші мінерали, які недоступні в США.

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Трамп заявив, що «протягом десятиліть» США знижували торговельні барʼєри щодо інших країн, тоді як ці країни «встановлювали величезні тарифи» на американську продукцію.

Контекст

Під час президентських перегонів Дональд Трамп не пропонував складних конструкцій, а обіцяв запровадити 20-відсоткові мита на увесь імпорт. Це, на його думку, мало б виправити негативний торговельний баланс США у відносинах із більшістю великих країн.

Раніше Трамп заявляв, що новий тарифний пакет може принести бюджету США від $600 млрд до $1 трлн протягом наступного року, зазначають аналітики Goldman Sachs.

У передчутті тарифів, основний індекс S&P500 знизився на 4% від початку березня, на початку квітня він продовжив зниження на тлі очікувань нових тарифів.

S&P500 знизилося на 3% порівняно з днем виборів президента США та на 8% порівняно з піком, зазначає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків. «Такі корекції періодично трапляються й не є рідкісними для фінансових ринків, – каже він. – Навряд чи широкий загал звернув би на це увагу, якби не багатообіцяюча риторика 47-го президента США». Більше про це – тут.