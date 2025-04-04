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TikTok и «феноменальные» предложения. Трамп назвал условия для снижения пошлин

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов снизить пошлины, если другие страны смогут предложить нечто «феноменальное», что свидетельствует о том, что Белый дом открыт для переговоров, пишет Bloomberg. Он также предположил, что может снизить пошлины на китайские товары в обмен на одобрение Пекином продаж TikTok.

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Ключевые факты

  • Трамп защищает свою тарифную программу, несмотря на обвал фондового рынка, заявив, что он рад понижению процентных ставок и верит, что экономические потрясения утихнут. «Тарифы дают нам огромные возможности для ведения переговоров», – заявил американский президент, добавив, что «нам звонили все страны».
  • На вопрос, означает ли это, что он рассматривает возможность смягчения позиции, Трамп ответил, что это «зависит от обстоятельств» и возможностей предложить США «нечто феноменальное».
  • Трамп повторил, что, в частности, был бы готов предложить Китаю тарифные льготы, если Пекин одобрит продажу американского бизнеса TikTok от ByteDance Ltd. В субботу, 5 апреля, истекает срок продажи приложения, если только Трамп не предложит отсрочку в рамках своих усилий по достижению сделки.
  • Он заявил, что они «очень близки к сделке».
  • Трамп отметил, что провел день в разговорах с иностранными правительствами и лидерами бизнеса по смягчению пошлин. Президент сказал, что в четверг он разговаривал с руководителями автопроизводителей, но отказался назвать их имена, а также премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по словам Трампа, может посетить США на следующей неделе.
  • Ранее на этой неделе Израиль отменил пошлины на американские товары в надежде избежать пошлин Трампа, однако Белый дом объявил, что израильские товары будут облагаться налогом в ​​17%.

Контекст

Президент США Дональд Трамп 2 апреля заявил о введении новых пошлин на импортные товары. Во время выступления в Розовом саду Белого дома он представил таблицу с перечнем стран и размерами варьируемых тарифов от 10% до 50%. Новые пошлины охватывают почти все страны мира и вступят в силу 5 и 9 апреля.

Рынки сталкиваются с последствиями торговой войны. ЕС и Китай обещали принять меры в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа, Великобритания надеется на крупное торговое соглашение с Вашингтоном – подробнее об этом.

На фоне обострения торговой напряженности рухнули цифровые активы. Биткоин подешевел на 5,52%, до $81647. Ethereum (ETH) потерял 6,17%, опустившись до $1769, а XRP снизился на 7%, до $1,98. Больше всего среди лидеров рынка упала Solana (SOL) – на 11,64%, до $113,76, в то время как BNB снизился на 3,8%, до $583,48.

В то же время индекс доллара США упал на 2%, до 102, что стало его наибольшим дневным снижением за более чем два года и самым низким уровнем за последние полгода.

3 апреля Министерство экономики Украины в ответ на новые пошлины США в размере 10% сообщило, что имеет «шансы договориться на других условиях». В случае если пошлина останется, она ударит в основном по малым производителям, прогнозирует Минэкономики.

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