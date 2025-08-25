Forbes Digital підписка
Посещаемость в общепите в первом полугодии упала на 9%, выручка выросла на 5% – исследование Poster

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Выручка украинских заведений общественного питания за январь–июнь 2025 года увеличилась на 5% по сравнению с 2024-м, при этом лидером роста стал Львов с показателем +7%. Об этом говорится в исследовании Poster от 25 августа.

  • Несмотря на рост выручки, посещаемость ресторанов снизилась на 9%. Исключением стали суши-учреждения, сохранившие уровень посещаемости 2024 года. В других сегментах спад трафика составляет от 7% до 16%.
  • Средний чек вырос на 17% и составил 171 грн. Больше всего выросли цены в барах (+19%, до 476 грн) и кафе (+18%, до 108 грн). В кафе средний чек достиг 307 грн (+17%), в ресторанах – 675 грн (+17%), в пиццериях – 324 грн (+16%), в пекарнях – 82 грн (+14%), в суши-заведениях – 670 грн (+12%).
  • «Рост выручки объясняется не большим спросом, а повышением цен: украинцы платят больше за те же блюда», – отмечает СEO компании Poster Родион Ерошек.
Об исследовании

Исследование базируется на агрегированной статистике Poster POS, полученной от 8800 заведений всех типов по всей Украине.

Контекст

Poster – украинская компания, разрабатывающая программное обеспечение автоматизации заведений HoReCa. В портфеле продуктов – POS-системы, финансовая аналитика, CRM, QR-оплата и программное РРО.

Основанная в 2013 году в Днепре Родионом Ерошеком и Александром Рыжковым, компания сотрудничает с более чем 25 000 заведений в мире, из которых 18 000 расположены в Украине.

