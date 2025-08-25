Виторг українських закладів громадського харчування за січень–червень 2025 року збільшився на 5% порівняно з 2024-м, при цьому лідером зростання став Львів із показником +7%. Про це йдеться у дослідженні Poster від 25 серпня.
Деталі
- Попри зростання виторгу, відвідуваність ресторанів знизилася на 9%. Винятком стали суші-заклади, які зберегли рівень відвідуваності 2024 року. В інших сегментах спад трафіку становить від 7% до 16%.
- Середній чек зріс на 17% і становить 171 грн. Найбільше зросли ціни в барах (+19%, до 476 грн) і кав’ярнях (+18%, до 108 грн). У кафе середній чек досяг 307 грн (+17%), у ресторанах – 675 грн (+17%), у піцеріях – 324 грн (+16%), у пекарнях – 82 грн (+14%), у суші-закладах – 670 грн (+12%).
- «Зростання виторгу пояснюється не більшим попитом, а підвищенням цін: українці платять більше за ті самі страви», – зазначає СEO компанії Poster Родіон Єрошек.
Про дослідження
Дослідження базується на агрегованій статистиці Poster POS, отриманій від 8800 закладів усіх типів по всій Україні.
Контекст
Poster – українська компанія, що розробляє програмне забезпечення для автоматизації закладів HoReCa. У портфелі продуктів – POS-системи, фінансова аналітика, CRM, QR-оплата і програмне РРО.
Заснована у 2013 році в Дніпрі Родіоном Єрошеком та Олександром Рижковим, компанія співпрацює з понад 25 000 закладів у світі, з яких 18 000 розташовані в Україні.
