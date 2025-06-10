Больше всего кафе и рестораны зарабатывают на летних площадках в августе – в 2024-м средний чек составил 681 грн за визит, говорится в аналитике Poster по результатам опроса 1500 украинских заведений. В 2025 году средний чек уже в мае заметно вырос.

Ключевые факты

Из-за холодного мая месячная выручка заведений упала с 25% в 2024-м до 18% в 2025 году. Впрочем, в деньгах сумма выше – 749 грн против 681 грн годом ранее. Основная причина – инфляция, объясняет соучредитель и CEO Poster Родион Ерошек.

«В Киеве и Львове заведения могут работать уже с апреля, кафе и рестораны в других регионах – вынуждены ждать до мая», – говорит он.

По словам Ерошека, ограничение в апреле в регионах – болезненный вопрос для рестораторов, ведь не позволяет заведениям активнее стартовать сезон. Киевские и львовские получили в апреле 2024-го 16% выручки со средним чеком 620 грн, в апреле 2025 года – 14% с чеком 684 грн.

В среднем летние площадки обеспечивают заведениям 21% ежемесячного дохода. Наиболее успешным для них является август – в этот период вклад площадок может достигать 30% от общей выручки.

Летние площадки — исследование Poster Летние площадки — исследование Poster Летние площадки — исследование Poster Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Poster – украинская компания, создающая программные решения по автоматизации заведений HoReCa. Среди продуктов – POS-системы, финансовая аналитика, CRM, QR-оплата, программное РРО.

Компания основана в 2013 году в Днепре Родионом Ерошеком и Александром Рыжковым. С Poster работает более 25 000 заведений в мире, из них 18 000 – в Украине.

Посещаемость заведений питания упала на 3%, средний чек вырос на 17%, выручка – на 10%, по итогам 2024-го от Poster.