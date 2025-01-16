Вольная Украина и укрепление НАТО. Байден в прощальной речи подвел итоги политической карьеры

Президент США Джо Байден выступил с прощальной речью из Овального кабинета Белого дома. Он подвел итоги не только своего четырехлетнего президентства, но и полувековой политической деятельности, пишет «Голос Америки» 16 января. Он выразил надежду, что успехи, достигнутые его администрацией, сохранятся на десятилетия вперед.

Ключевые факты

Байден в прощальном обращении к стране высоко оценил демократические институты, руководимые США . «После 50 лет в центре всего этого я знаю, что верить в идею Америки означает уважать институты, управляющие свободным обществом – президентство, Конгресс, суды, свободную и независимую прессу», – сказал он.

По его словам, американская система разделения властей, сдерживаний и противовесов, возможно, не идеальна, но она поддерживает демократию на протяжении почти 250 лет – «дольше, чем в любой другой стране в истории, когда-либо пытавшейся провести такой смелый эксперимент» .

Размышляя о своем наследии и достижениях своей администрации, Байден выразил надежду, что они сохранятся на долгие годы. Он перечислил некоторые из достижений своего президентства, в частности, снижение цен на рецептурные лекарства для пожилых людей, принятие законов о безопасности в сфере продажи оружия и медицинской помощи ветеранам.

Байден также высоко оценил достижения во внешней политике и отметил, как он «укрепил НАТО».

«Украина по-прежнему свободна, и мы опередили Китай и многие другие страны», – сказал Байден.

Байден заявил, что достиг экономического роста, защищая окружающую среду, и предостерег от стремления подорвать его достижения в области борьбы с глобальным потеплением.

Глава Белого дома заявил, что его беспокоит «опасная концентрация власти» среди нескольких богатых людей в США. «Сегодня в Америке формируется олигархия, характеризующаяся чрезвычайным богатством, властью и влиянием, которая действительно угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободе, а также честным шансам каждого на успех», – сказал он.

Байден предупредил о влиянии «технологического промышленного комплекса» в США, используя слова, перекликавшиеся с прощальным обращением к стране президента-республиканца Дуайта Эйзенхауэра в 1961 году. Тогда Эйзенхауэр, завершая восьмилетний президентский срок, предупреждал об опасности влияния на американские государственные институты военно-промышленного комплекса.

«Шесть десятилетий спустя я так же озабочен потенциальным ростом технологического промышленного комплекса. Это может представлять реальную опасность и для нашей страны», – подчеркнул Байден.

Президент предупредил, что американцы подвергаются мощной волне дезинформации и что ситуация со свободой прессы ухудшается.

Байден завершил свое прощальное обращение на оптимистической ноте, сказав американцам, что по-прежнему верит «в идею, за которую выступает эта страна».

Контекст

14 января Байден подвел итоги работы своей администрации во внешней политике, значительную часть речи он посвятил Украине. По его словам, в настоящее время противники США, в частности Россия, значительно слабее, чем это было четыре года назад, а президент РФ Владимир Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей.

Речь Байдена прозвучала за несколько дней до вступления в должность Дональда Трампа, одержавшего во время президентских выборов-2024 победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.