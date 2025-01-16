Вольная Украина и укрепление НАТО. Байден в прощальной речи подвел итоги политической карьеры

Президент США Джо Байден выступил с прощальной речью из Овального кабинета Белого дома. Он подвел итоги не только своего четырехлетнего президентства, но и полувековой политической деятельности, пишет «Голос Америки» 16 января. Он выразил надежду, что успехи, достигнутые его администрацией, сохранятся на десятилетия вперед.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Ключевые факты
- Байден в прощальном обращении к стране высоко оценил демократические институты, руководимые США . «После 50 лет в центре всего этого я знаю, что верить в идею Америки означает уважать институты, управляющие свободным обществом – президентство, Конгресс, суды, свободную и независимую прессу», – сказал он.
- По его словам, американская система разделения властей, сдерживаний и противовесов, возможно, не идеальна, но она поддерживает демократию на протяжении почти 250 лет – «дольше, чем в любой другой стране в истории, когда-либо пытавшейся провести такой смелый эксперимент» .
- Размышляя о своем наследии и достижениях своей администрации, Байден выразил надежду, что они сохранятся на долгие годы. Он перечислил некоторые из достижений своего президентства, в частности, снижение цен на рецептурные лекарства для пожилых людей, принятие законов о безопасности в сфере продажи оружия и медицинской помощи ветеранам.
- Байден также высоко оценил достижения во внешней политике и отметил, как он «укрепил НАТО».
- «Украина по-прежнему свободна, и мы опередили Китай и многие другие страны», – сказал Байден.
- Байден заявил, что достиг экономического роста, защищая окружающую среду, и предостерег от стремления подорвать его достижения в области борьбы с глобальным потеплением.
- Глава Белого дома заявил, что его беспокоит «опасная концентрация власти» среди нескольких богатых людей в США. «Сегодня в Америке формируется олигархия, характеризующаяся чрезвычайным богатством, властью и влиянием, которая действительно угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободе, а также честным шансам каждого на успех», – сказал он.
- Байден предупредил о влиянии «технологического промышленного комплекса» в США, используя слова, перекликавшиеся с прощальным обращением к стране президента-республиканца Дуайта Эйзенхауэра в 1961 году. Тогда Эйзенхауэр, завершая восьмилетний президентский срок, предупреждал об опасности влияния на американские государственные институты военно-промышленного комплекса.
- «Шесть десятилетий спустя я так же озабочен потенциальным ростом технологического промышленного комплекса. Это может представлять реальную опасность и для нашей страны», – подчеркнул Байден.
- Президент предупредил, что американцы подвергаются мощной волне дезинформации и что ситуация со свободой прессы ухудшается.
- Байден завершил свое прощальное обращение на оптимистической ноте, сказав американцам, что по-прежнему верит «в идею, за которую выступает эта страна».
Контекст
14 января Байден подвел итоги работы своей администрации во внешней политике, значительную часть речи он посвятил Украине. По его словам, в настоящее время противники США, в частности Россия, значительно слабее, чем это было четыре года назад, а президент РФ Владимир Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей.
Речь Байдена прозвучала за несколько дней до вступления в должность Дональда Трампа, одержавшего во время президентских выборов-2024 победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.
Инаугурация Трампа состоится 20 января.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.