Вільна Україна і зміцнення НАТО. Байден у прощальній промові підбив підсумки політичної карʼєри

Президент США Джо Байден виступив із прощальною промовою з Овального кабінету Білого дому. Він підбив підсумки не лише свого чотирирічного президентства, а й півстолітньої політичної діяльності, пише «Голос америки» 16 січня. Він висловив сподівання, що успіхи, досягнуті його адміністрацією, збережуться на десятиліття вперед.

Ключові факти

Байден у своєму прощальному зверненні до країни високо оцінив демократичні інституції, які керують США. «Після 50 років у центрі всього цього я знаю, що вірити в ідею Америки означає поважати інститути, які керують вільним суспільством – президентство, Конгрес, суди, вільну та незалежну пресу», – сказав він.

За його словами, американська система поділу влади, стримувань та противаг, можливо, не ідеальна, але вона підтримує демократію протягом майже 250 років – «довше, ніж у будь-якій іншій країні в історії, яка будь-коли намагалася провести такий сміливий експеримент».

Розмірковуючи про свою спадщину та досягнення своєї адміністрації, Байден висловив сподівання, що вони збережуться на довгі роки. Він перерахував деякі з досягнень свого президентства, зокрема зниження цін на рецептурні ліки для людей похилого віку, прийняття законів про безпеку у сфері продажу зброї та медичної допомоги ветеранам.

Байден також високо оцінив досягнення у зовнішній політиці та вказав на те, як він «зміцнив НАТО».

«Україна, як і раніше, вільна, і ми випередили Китай і багато інших країн», – сказав Байден.

Байден заявив, що досяг економічного зростання, захищаючи навколишнє середовище, і застеріг від прагнення підірвати його досягнення в галузі боротьби з глобальним потеплінням.

Очільник Білого дому заявив, що його турбує «небезпечна концентрація влади» серед кількох багатих людей у ​​США. «Сьогодні в Америці формується олігархія, що характеризується надзвичайним багатством, владою та впливом, яка справді загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам і свободі, а також чесним шансам кожного на успіх», – сказав він.

Байден попередив про вплив «технологічного промислового комплексу» у США, використовуючи слова, які перегукувались із прощальним зверненням до країни президента-республіканця Дуайта Ейзенхауера у 1961 році. Тоді Ейзенхауер, завершуючи восьмирічний президентський термін, попереджав про небезпеку впливу на американські державні інституції військово-промислового комплексу.

«Шість десятиліть по тому я так само стурбований потенційним зростанням технологічного промислового комплексу. Це може становити реальну небезпеку і для нашої країни», – наголосив Байден.

Президент попередив, що американці зазнають потужної хвилі дезінформації і що ситуація зі свободою преси погіршується.

Байден завершив своє прощальне звернення на оптимістичній ноті, сказавши американцям, що, як і раніше, вірить «в ідею, за яку виступає ця країна».

Контекст

14 січня Байден підбив підсумки роботи своєї адміністрації в зовнішній політиці, значну частину промови він присвятив Україні. За його словами, наразі супротивники США, зокрема Росія, є значно слабшими, ніж це було чотири роки тому, а президент РФ Володимир Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.

Промова Байдена прозвучала за кілька днів до вступу на посаду Дональда Трампа, котрий здобув під час президентських виборів-2024 перемогу над кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня.