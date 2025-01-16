Вільна Україна і зміцнення НАТО. Байден у прощальній промові підбив підсумки політичної карʼєри

Президент США Джо Байден виступив із прощальною промовою з Овального кабінету Білого дому. Він підбив підсумки не лише свого чотирирічного президентства, а й півстолітньої політичної діяльності, пише «Голос америки» 16 січня. Він висловив сподівання, що успіхи, досягнуті його адміністрацією, збережуться на десятиліття вперед.
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Ключові факти
- Байден у своєму прощальному зверненні до країни високо оцінив демократичні інституції, які керують США. «Після 50 років у центрі всього цього я знаю, що вірити в ідею Америки означає поважати інститути, які керують вільним суспільством – президентство, Конгрес, суди, вільну та незалежну пресу», – сказав він.
- За його словами, американська система поділу влади, стримувань та противаг, можливо, не ідеальна, але вона підтримує демократію протягом майже 250 років – «довше, ніж у будь-якій іншій країні в історії, яка будь-коли намагалася провести такий сміливий експеримент».
- Розмірковуючи про свою спадщину та досягнення своєї адміністрації, Байден висловив сподівання, що вони збережуться на довгі роки. Він перерахував деякі з досягнень свого президентства, зокрема зниження цін на рецептурні ліки для людей похилого віку, прийняття законів про безпеку у сфері продажу зброї та медичної допомоги ветеранам.
- Байден також високо оцінив досягнення у зовнішній політиці та вказав на те, як він «зміцнив НАТО».
- «Україна, як і раніше, вільна, і ми випередили Китай і багато інших країн», – сказав Байден.
- Байден заявив, що досяг економічного зростання, захищаючи навколишнє середовище, і застеріг від прагнення підірвати його досягнення в галузі боротьби з глобальним потеплінням.
- Очільник Білого дому заявив, що його турбує «небезпечна концентрація влади» серед кількох багатих людей у США. «Сьогодні в Америці формується олігархія, що характеризується надзвичайним багатством, владою та впливом, яка справді загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам і свободі, а також чесним шансам кожного на успіх», – сказав він.
- Байден попередив про вплив «технологічного промислового комплексу» у США, використовуючи слова, які перегукувались із прощальним зверненням до країни президента-республіканця Дуайта Ейзенхауера у 1961 році. Тоді Ейзенхауер, завершуючи восьмирічний президентський термін, попереджав про небезпеку впливу на американські державні інституції військово-промислового комплексу.
- «Шість десятиліть по тому я так само стурбований потенційним зростанням технологічного промислового комплексу. Це може становити реальну небезпеку і для нашої країни», – наголосив Байден.
- Президент попередив, що американці зазнають потужної хвилі дезінформації і що ситуація зі свободою преси погіршується.
- Байден завершив своє прощальне звернення на оптимістичній ноті, сказавши американцям, що, як і раніше, вірить «в ідею, за яку виступає ця країна».
Контекст
14 січня Байден підбив підсумки роботи своєї адміністрації в зовнішній політиці, значну частину промови він присвятив Україні. За його словами, наразі супротивники США, зокрема Росія, є значно слабшими, ніж це було чотири роки тому, а президент РФ Володимир Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.
Промова Байдена прозвучала за кілька днів до вступу на посаду Дональда Трампа, котрий здобув під час президентських виборів-2024 перемогу над кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс.
Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня.
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