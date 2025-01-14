«Я стояв у центрі Києва. Путін – ніколи». Байден підсумував свою зовнішню політику

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена заклала фундамент для наступної адміністрації, аби захищати «світле майбутнє українського народу», заявив президент США Джо Байден 13 січня, пише «Голос Америки» . Байден звернувся до громадян із завершальною промовою, в якій окреслив найважливіші досягнення його адміністрації в зовнішній політиці, значну частину промови він присвятив Україні.

Ключові факти

За словами Байдена, що супротивники США, зокрема Росія , зараз є значно слабшими, ніж це було чотири роки тому. «Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що захопить Київ за лічені дні. Правда в тому, що від початку війни саме я стояв у центрі Києва, не він. Путін – ніколи!», – сказав Байден.

, зараз є значно слабшими, ніж це було чотири роки тому. «Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що захопить Київ за лічені дні. Правда в тому, що від початку війни саме я стояв у центрі Києва, не він. Путін – ніколи!», – сказав Байден. Він додав, що став єдиним головнокомандувачем США, який відвідав зону бойових дій, неконтрольовану американськими військами.

Президент США наголосив, що завдяки американській допомозі українцям майже за три роки повномасштабної війни « Путіну не вдалося досягти жодної зі своїх стратегічних цілей».

не вдалося досягти жодної зі своїх стратегічних цілей». «Йому досі не вдалося підкорити собі Україну, не вдалося порушити єдність НАТО і не вдалося досягти великих територіальних здобутків», – сказав Байден.

Водночас президент США зауважив, що попереду ще є багато роботи, адже війна Росії проти України важлива для всього світу.

Байден додав, що за його каденції США доставляли Україні «літаки-винищувачі, величезну кількість боєприпасів», а також «запровадили невпинні безпрецедентні санкції, щоб утримувати Україну боєздатною».

«літаки-винищувачі, величезну кількість боєприпасів», а також «запровадили невпинні безпрецедентні санкції, щоб утримувати Україну боєздатною». «Тепер Росія намагається замінити те, що вона втрачає на полі бою, військову техніку і бійців, а курс рубля – під величезним тиском», – наголосив Байден.

За словами Байдена, коли Путін розпочав своє вторгнення, президент США мав два головні завдання: перше – згуртувати світ для захисту України, а друге – уникнути війни між двома ядерними державами.

«Ми зробили й те, й інше. Сьогодні Україна, як і раніше, є вільною, незалежною країною з потенціалом, потенціалом світлого майбутнього. І ми заклали основу для наступної адміністрації, щоб вона могла захистити світле майбутнє українського народу», – сказав Байден.

Байден додав, що не може «претендувати на заслугу кожного чинника , що призвів до послаблення Ірану та Росії за останні чотири роки», адже багато в чому ці країни «зашкодили самі собі», а Ізраїль завдав «багато шкоди Ірану та його прибічникам».

За його словами, великі авторитарні держави тісніше об’єднуються одна з одною, Іраном, Росією, Китаєм, Північною Кореєю, але це «радше через слабкість, ніж через силу». Тож наразі, США перебувають у «твердішій позиції щодо цих країн, ніж чотири роки тому».

перебувають у «твердішій позиції щодо цих країн, ніж чотири роки тому». Під час промови він розповів, що за час його адміністрації США також значно зміцнили оборонно-промислову базу , інвестувавши майже $1,3 трлн у закупівлі та дослідження та розробки. «Це більше, ніж робила Америка за будь-який чотирирічний період в час Холодної війни. Це гарантує, що ми будемо повністю оснащені для боротьби та перемоги у війнах, що також є найкращим способом стримування воєн», – пояснив він.

, інвестувавши майже $1,3 трлн у закупівлі та дослідження та розробки. «Це більше, ніж робила Америка за будь-який чотирирічний період в час Холодної війни. Це гарантує, що ми будемо повністю оснащені для боротьби та перемоги у війнах, що також є найкращим способом стримування воєн», – пояснив він. Президент США зазначив, що союзи Вашингтона зараз «міцніші, ніж були за останні десятиліття». « НАТО є більш спроможним, ніж будь-коли, – наголосив Байден. – До того, як я прийшов на посаду, дев’ять союзників НАТО витрачали 2% свого ВВП на оборону. Зараз 23 витрачають 2%».

є більш спроможним, ніж будь-коли, – наголосив Байден. – До того, як я прийшов на посаду, дев’ять союзників НАТО витрачали 2% свого ВВП на оборону. Зараз 23 витрачають 2%». Він наголосив, що залишає новій адміністрації Америку «з більшою кількістю друзів і сильнішими союзами».

Контекст

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Його інавгурація відбудеться 20 січня. Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.

Трамп заявив, що російсько-українська війна «набагато складніша», ніж очікувалось, і що вона може ще більше загостритися. Водночас він вважає, що може завершити цю війну раніше, ніж за пів року. Раніше він обіцяв закінчити війну за 24 години, щойно зайде в Білий дім.

Водночас обраний президентом США Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації президента знайти рішення для завершення війни в Україні.