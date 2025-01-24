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«Он не ангел». Трамп считает, что Зеленский не должен был вступать в войну с РФ

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп подверг критике президента Владимира Зеленского за то, что Украина вступила в войну с Россией. Об этом он сказал в интервью Fox News, вторая часть которого была опубликована вечером 23 января.

Подробности

  • По словам Трампа, Зеленский боролся с гораздо более крупной и мощной страной. «Я мог бы заключить сделку легко. А он решил, что «я буду воевать», – сказал Трамп. Зеленский, по словам президента США, «не должен был этого делать».
  • «Вы знаете, он не ангел […] Он не должен был допустить войны», – считает американский лидер.
  • «Они храбрые, но мы давали им миллиарды долларов. Соединенные Штаты дали на двести миллиардов долларов больше, чем Европа», – сказал Трамп.
  • В то же время глава Белого дома не уточнил, как должна была реагировать Украина на полномасштабное вторжение РФ.
  • Президент США в очередной раз предупредил РФ о тарифах и санкциях, если Россия не пойдет на «урегулирование войны в ближайшее время».

Контекст

Советники Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы, сообщили ранее источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

22 января президент США заявил, что война в Украине может завершиться «легким или сложным путем». Трамп пригрозил РФ санкциями и пошлинами на все, что Россия продает Соединенным Штатам, если Путин не заключит мирное соглашение с Украиной.

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