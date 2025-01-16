Команда Трампа готує план нафтових санкцій для тиску на Росію – Bloomberg

Радники обраного президента США Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій для тиску на Росію, щоб примусити закінчити війну проти України найближчими місяцями. Про це 16 січня пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Деталі

На розгляді команди Трампа – два основні підходи. Один із запропонованих кроків передбачає заходи для підтримки підсанкційних російських нафтовиробників, які могли б допомогти укласти мирну угоду, кажуть співрозмовники видання. Друга опція передбачає посилення санкцій для збільшення тиску, зазначили вони.

В обговоренні стратегії беруть участь деякі з кандидатів у члени кабінету Трампа, а також колишні чиновники, які займалися санкціями в його першій адміністрації.

Першим показником того, як команда Трампа діятиме з санкціями проти Росії, стане середина березня, коли спливає термін дії генеральної ліцензії, що дозволяє згортання закупівель російських енергоносіїв. Якщо Мінфін не продовжить дію винятків для деяких транзакцій, це може посилити тиск на Кремль, зазначило видання.

Контекст

Дональд Трамп, який невдовзі обійме посаду президента, відтермінував свою передвиборчу обіцянку закінчити війну в Україні за 24 години, припустивши, що на це може знадобитися кілька місяців. Як зазначила FT, європейські союзники розцінили цей крок як сигнал про те, що нова адміністрація США не планує одразу відмовлятися від підтримки України.

«Уся команда Трампа одержима демонстрацією сили, тому вони змінюють підхід до України», – зазначило одне з джерел.

Європейські посадовці також підкреслюють, що адміністрація Трампа побоюється, аби їхні дії щодо України не були прирівняні до «катастрофічного» виведення військ з Афганістану за президентства Джо Байдена. 9 січня Трамп заявив, що зустріч із Путіним перебуває на стадії підготовки.

10 січня США запровадили одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості. В очікуванні санкцій відбулося зростання світових цін на нафту до $80 за барель і обвал акцій російських нафтових компаній.

Рішення наклало санкції на 183 судна, переважно нафтові танкери, які є частиною «тіньового флоту», а також нафтові танкери, що належать російським операторам флоту. Під санкціями опинилися російські нафтові компанії «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз», а також більше двох десятків їхніх дочірніх компаній.