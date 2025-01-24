«Він не ангел». Трамп вважає, що Зеленський не мав би вступати у війну з РФ

Президент США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за те, що Україна вступила у війну з Росією. Про це він сказав в інтервʼю Fox News , друга частина якого була опублікована увечері 23 січня.

Деталі

За словами Трампа, Зеленський боровся з набагато більшою і могутнішою країною. «Я б міг укласти угоду так легко. А він вирішив, що «я буду воювати», – сказав Трамп. Зеленський, за словами президента США, «не повинен був цього робити».

«Ви знаєте, він не ангел […] Він не повинен був допустити війни», – вважає американський лідер.

«Вони хоробрі, але ми давали їм мільярди доларів. Сполучені Штати дали на двісті мільярдів доларів більше, ніж Європа», – сказав Трамп.

Водночас очільник Білого дому не уточнив, як мала реагувати Україна на повномасштабне вторгнення РФ.

Президент США вчергове попередив РФ про тарифи і санкції, якщо Росія не піде на «врегулювання війни найближчим часом».

Контекст

Радники Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною у найближчі місяці, повідомили раніше джерела Bloomberg, знайомі з ситуацією.

22 січня президент США заявив, що війна в Україні може завершитися «легким або складним шляхом». Трамп пригрозив РФ санкціями та митами на все, що Росія продає Сполученим Штатам, якщо Путін не укладе мирну угоду з Україною.