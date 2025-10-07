Немецкий производитель стройматериалов Knauf сообщил во вторник 7 октября, что продолжающиеся с апреля 2024 года попытки продать бизнес в России не имели успеха. Об этом пишет DPA .

Подробности

Компания сообщила в заявлении, что неназванный потенциальный покупатель ее российских активов вышел из переговоров.

Бизнес пока продолжит работу под управлением местных руководителей в России с соблюдением всех ограничений санкций, добавили в Knauf.

В России Knauf трудоустраивает около 4500 сотрудников, что составляет более 10% общей численности персонала в мире. Операционная деятельность ведется локальным руководством, а доходы не поступают в материнскую компанию в Германии.

Контекст

Первый актив в России Knauf приобрела в 1993 году. Сейчас Knauf владеет заводами в Краснодарском крае, Астраханской, Нижегородской, Тульской, Челябинской и других областях. На предприятиях Knauf выпускают гипсовые и цементные смеси, металлопрофили, гипсокартонные листы, минераловатные утеплители и т.д. Также у компании есть горнодобывающие активы.

После того, как компанию уличили в восстановлении оккупированного Мариуполя в 2024 году, немецкий производитель заявил о намерении уйти из России и передать российский бизнес местному менеджменту.

Годовой доход Knauf достигает €15,6 млрд ($18,20 млрд).

В 2023 году НАПК внесло Knauf в список международных спонсоров войны. Среди причин такого решения НАПК называет тот факт, что за 2022 год Knauf уплатила в бюджет РФ около $117 млн.