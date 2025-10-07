Німецький виробник будматеріалів Knauf повідомив у вівторок 7 жовтня, що спроби продати бізнес у Росії, що тривають з квітня 2024 року, не мали успіху. Про це пише DPA .

Деталі

Компанія повідомила в заяві, що неназваний потенційний покупець її російських активів вийшов із переговорів.

Бізнес поки що продовжить працювати під управлінням місцевих керівників у Росії з дотриманням усіх обмежень санкцій, додали у Knauf.

У Росії Knauf працевлаштовує близько 4500 співробітників, що становить понад 10% від загальної чисельності персоналу у світі. Операційна діяльність ведеться локальним керівництвом, а прибутки не надходять до материнської компанії в Німеччині.

Контекст

Перший актив у Росії Knauf придбала у 1993 році. Зараз Knauf володіє заводами в Краснодарському краї, Астраханській, Нижегородській, Тульській, Челябінській та інших областях. На підприємствах Knauf випускають гіпсові та цементні будівельні суміші, металопрофілі, гіпсокартонні листи, мінераловатні утеплювачі тощо. Також у компанії є гірничодобувні активи.

Після того, як компанію викрили в участі у відновленні окупованого Маріуполя у 2024 році, німецький виробник заявив про намір піти з Росії та передати російський бізнес місцевому менеджменту.

Річний дохід Knauf досягає €15,6 млрд ($18,20 млрд).

У 2023 році НАЗК внесло Knauf до списку міжнародних спонсорів війни. Серед причин такого рішення НАЗК називає той факт, що за 2022 рік Knauf сплатила до бюджету РФ близько $117 млн.