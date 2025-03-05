Заключения ВВК начали оформлять онлайн. Минобороны запустило электронный кабинет

Минобороны запустило электронный кабинет ВВК в медицинской информационной системе ВСУ, сообщил министр обороны Рустем Умеров 5 марта. Таким образом, бумажные закючения уходят в прошлое, теперь они будут оформляться онлайн.

Ключевые факты

Теперь направления на ВВК из реестра «Оберіг» автоматически поступают в кабинет ВВК.

Заключения комиссий после осмотров военнообязанных автоматически поступают в «Оберіг» и отображаются в приложении «Резерв+».

Постановления о военнослужащих хранятся в медицинской информационной системе ВСУ.

«Раньше все писали от руки. Сегодня переходим в цифровой формат… Наша цель – прозрачная, быстрая и удобная система ВВК для всех, кто защищает Украину», – объяснил министр.

С 1 марта оформлять электронные постановления могут военно-врачебные комиссии, прошедшие обучение, а с 1 апреля это станет обязательным для всех ВВК.

Контекст

11 января 2025 года парламент принял законопроект №12066 о цифровой ВВК. Эта инициатива позволяет автоматически передавать результаты медицинских осмотров о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберіг».

В январе 2025-го в мобильном приложении «Резерв+» запустили удобную генерацию электронных направлений в военно-врачебные комиссии (ВВК). Теперь по направлению не нужно идти в ТЦК и СП, достаточно воспользоваться цифровым инструментом в «Резерв+». Для этого следует обновить версию приложения и далее сгенерировать себе направление на ВВК, которое будет иметь QR-код, сформированный в виде электронного документа.