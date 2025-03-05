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Висновки ВЛК почали оформлювати онлайн. Міноборони запустило електронний кабінет

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Міноборони запустило електронний кабінет ВЛК у медичній інформаційній системі ЗСУ, повідомив міністр оборони Рустем Умєров 5 березня. Таким чином паперові висновки відходять у минуле і тепер вони будуть оформлюватись онлайн.

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Ключові факти

  • Відтепер направлення на ВЛК із реєстру «Оберіг» автоматично надходять до кабінету ВЛК.
  • Висновки комісій після оглядів військовозобовʼязаних автоматично надходять в «Оберіг» та швидше відображаються у застосунку «Резерв+».
  • Постанови щодо військовослужбовців зберігаються в медичній інформаційній системі ЗСУ.
  • «Раніше все писали від руки. Сьогодні переходимо у цифровий формат… Наша мета – прозора, швидка та зручна система ВЛК для всіх, хто захищає Україну», – пояснив міністр.
  • З 1 березня оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК.

Контекст

11 січня 2025-го парламент ухвалив законопроєкт №12066 про цифровий ВЛК. Ця ініціатива дозволяє автоматично передавати результати медичних оглядів про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

У січні 2025-го у мобільному додатку «Резерв+» запустили зручну генерацію електронних направлень до військово-лікарських комісій (ВЛК). Тепер за направленням не потрібно йти до ТЦК та СП, а достатньо скористатись цифровим інструментом у «Резерв+». Для цього слід оновити версію додатку, і далі згенерувати собі направлення на ВЛК, яке буде мати QR-код, сформований у вигляді електронного документа. 

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