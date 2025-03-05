Висновки ВЛК почали оформлювати онлайн. Міноборони запустило електронний кабінет

Міноборони запустило електронний кабінет ВЛК у медичній інформаційній системі ЗСУ, повідомив міністр оборони Рустем Умєров 5 березня. Таким чином паперові висновки відходять у минуле і тепер вони будуть оформлюватись онлайн.

Ключові факти

Відтепер направлення на ВЛК із реєстру «Оберіг» автоматично надходять до кабінету ВЛК.

Висновки комісій після оглядів військовозобовʼязаних автоматично надходять в «Оберіг» та швидше відображаються у застосунку «Резерв+».

Постанови щодо військовослужбовців зберігаються в медичній інформаційній системі ЗСУ.

«Раніше все писали від руки. Сьогодні переходимо у цифровий формат… Наша мета – прозора, швидка та зручна система ВЛК для всіх, хто захищає Україну», – пояснив міністр.

З 1 березня оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК.

Контекст

11 січня 2025-го парламент ухвалив законопроєкт №12066 про цифровий ВЛК. Ця ініціатива дозволяє автоматично передавати результати медичних оглядів про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

У січні 2025-го у мобільному додатку «Резерв+» запустили зручну генерацію електронних направлень до військово-лікарських комісій (ВЛК). Тепер за направленням не потрібно йти до ТЦК та СП, а достатньо скористатись цифровим інструментом у «Резерв+». Для цього слід оновити версію додатку, і далі згенерувати собі направлення на ВЛК, яке буде мати QR-код, сформований у вигляді електронного документа.