Без походов в ТЦК. В приложении «Резерв+» доступно электронное направление на ВВК

В мобильном приложении «Резерв+» запустили удобную генерацию электронных направлений на военно-врачебные комиссии (ВВК), сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко 31 января.
Ключевые факты
- «Сегодня мы запускаем в «Резерв+» удобную генерацию электронных направлений на ВВК. Больше никто не сможет сказать «у нас обед», «приходите через две недели» или «встаньте в очередь», – написала она.
- По словам Черногоренко, 31 января стартовал первый этап реформы Военно-врачебной комиссии и уже можно получить электронное направление на ВВК.
- Второй этап реформы начнется в конце февраля, и к нему более активно будет привлечено Министерство здравоохранения, заявила она в эфире телемарафона, пишет «Укринформ».
- Замминистра пояснила, что теперь за направлением не нужно идти в ТЦК и СП, а достаточно воспользоваться цифровым инструментом в «Резерв+».
- Для этого следует обновить версию приложения и далее сгенерировать себе направление на ВВК, которое будет иметь QR-код, сформированный в виде электронного документа.
- С конца февраля начнется второй этап реформы ВВК, который позволит получать в электронном виде справку о годности или непригодности к военной службе. В частности, она будет только цифровой и будет вноситься через интерфейс, разработанный Министерством обороны. Таким образом, человеку не нужно будет вторично идти в ТЦК с постановлением о пригодности или непригодности.
- «Мы передадим эти данные сразу через информационный обмен в «Обериг», и человеку в «Резерв+» подтянутся статус свежей ВВК, которую он только что прошел, и статус «пригодный-непригодный». Соответственно, два визита в ТЦК полностью нивелируем, скажем так, и человеку больше не нужно это делать», – рассказала заместитель министра, добавив, что при этом остается право и возможность решить эти вопросы в офлайн-режиме.
Контекст
Применение «Резерв+» начало свою работу в мае 2024-го, тогда же вступил в силу новый закон о мобилизации. 9 ноября в приложении «Резерв+» стали доступны онлайн-отсрочки от мобилизации.
11 января 2025 года парламент принял законопроект №12066 о цифровой ВВК. Эта инициатива позволяет автоматически передавать результаты медицинских осмотров о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных «Обериг».
28 января Кабинет Министров одобрил постановление, разрешающее военнообязанным получать электронные направления на ВВК.
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