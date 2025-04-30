Виторг «Аврори» зріс на 30,5% до 10,6 млрд грн у першому кварталі 2025 року

Виторг мережі мультимаркетів «Аврора» у першому кварталі 2025 року зріс на 30,5% до майже 11 млрд грн. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив СЕО мережі Тарас Панасенко.

Ключові факти

Виторг «Аврори» у першому кварталі 2025 року склав 10,6 млрд грн без ПДВ, що на 30,5% більше за аналогічний період 2024 року. Тоді виторг ритейлера сягнув 8,1 млрд грн, свідчать дані YouControl.

За перші три місяці компанія сплатила понад 2 млрд грн податків та зборів у бюджети всіх рівнів, каже Панасенко. «Аврора» – найбільший платник податків до бюджету Полтавської громади, який сплатив 67 млн грн, додає він.

За перші три місяці 2025 року «Аврора» відкрила понад 70 нових магазинів в Україні та Румунії. Кількість працівників ритейлера сягнула 15 500 людей.

46% товарів в асортименті «Аврори» – українського виробництва. Компанія співпрацює з понад 600 українськими виробниками, зазначає Панасенко.

Контекст

У 2024 році виторг мережі «Аврора» зріс приблизно на 41% до 38 млрд грн, за даними YouControl. Проте чистий прибуток знизився до 4,1 млрд грн у 2024 році проти 4,2 млрд грн у 2023-му.

У минулому році ритейлер відкрив 360 нових магазинів, повідомили у пресслужбі. Загалом за рік мережа зросла до 1615 магазинів в Україні і 30 магазинів у Румунії. Ще близько 100 діючих обʼєктів модернізували.

План на 2024 рік був відкрити 400 магазинів, розповідав співзасновник і СЕО мережі «Аврора» Тарас Панасенко під час «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» у серпні 2024-го.