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«При выходе на новые рынки не масштабируйте хаос». Тарас Панасенко – о годе работы «Авроры» в Румынии и планах выйти на IPO

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

3 хв читання

Один зі співзасновників мережі «Аврора» Тарас Панасенко /Артем Галкин

Соучредитель и СЕО сети «Аврора» Тарас Панасенко Фото Артем Галкин

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Как украинская культура влияет на работу за границей и что делать в первую очередь, когда выводишь бизнес в другую страну? Об этом рассказал соучредитель и СЕО сети «Аврора» Тарас Панасенко, 37, на Саммите экспортеров от Forbes Ukraine

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«Аврора» – самая крупная и динамичная украинская торговая сеть в формате one dollar store. Ее выручка в 2024-м выросла на 42,5% и достигла 38,5 млрд грн.

За год компания инвестировала 2,5 млрд грн в развитие бизнеса. В более чем 1545 магазинах работают более 15 000 человек, и ежегодно создается 2000–3000 новых рабочих мест.

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