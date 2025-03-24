«Аврора» відкрила 360 нових магазинів у 2024-му і запланувала майже стільки ж у 2025-му

У 2024 році мережа «Аврора» відкрила 360 магазинів, повідомила пресслужба. Виторг ритейлера зріс на 41%, але чистий прибуток компанії впав, випливає з даних YouControl.

Ключові факти

У 2024 році виторг мережі «Аврора» зріс приблизно на 41% до 38 млрд грн, за даними YouControl. Проте чистий прибуток знизився до 4,1 млрд грн у 2024 році проти 4,2 млрд грн у 2023-му.

зріс приблизно на 41% до 38 млрд грн, за даними YouControl. Проте чистий прибуток знизився до 4,1 млрд грн у 2024 році проти 4,2 млрд грн у 2023-му. У 2024 році ритейлер відкрив 360 нових магазинів, повідомили у пресслужбі. Загалом за рік мережа зросла до 1615 магазинів в Україні і 30 магазинів у Румунії. Ще близько 100 діючих обʼєктів модернізували. План на 2024 рік був відкрити 400 магазинів, розповідав співзасновник і СЕО мережі «Аврора» Тарас Панасенко під час «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» у серпні 2024-го.

У 2024 році «Аврора» викупила у Dragon Capital логістичний центр West Gate Logistic у Стоянці Київської області, зруйнований росіянами. У лютому 2025 року компанія відкрила там розподільчий центр площею 7400 кв. м. На початковому етапі центр обслуговуватиме 150 магазинів. Повноцінно запустити логістичний комплекс на 90 000 кв. м планують до кінця 2026 року.

За рік «Аврора» інвестувала 2,5 млрд грн у розвиток бізнесу, повідомив Панасенко на Саміті експортерів від Forbes Ukraine 14 березня.

У 2025 році мережа «Аврора» планує відкрити 340-350 нових магазинів, повідомив Панасенко на Саміті експортерів. У планах також – запустити нові формати магазинів із розширеним асортиментом і провести модернізацію наявних точок, повідомили у пресслужбі. До кінця лютого 2025 року компанія завершить масштабування розподільчого центру у Львові – склад переїде з 9000 кв. м на 20 000 кв. м.

Контекст

«Аврора» – найбільша і найдинамічніша українська торгова мережа у форматі one dollar store. Перший маркет відкрили у Полтаві в 2011 році. Співзасновники мережі – Лав Жиденко, Леся Клименко, Тарас Панасенко.

У 2024 році «Аврора» посіла друге місце у списку компаній по найбільшій кількості відкритих магазинів, який склала Retail Association of Ukraine. Активніше за «Аврору» розвивалася мережа аптек «Подорожник», яка додала 370 нових локацій за січень–жовтень 2024 року.

«Аврора» розпочала міжнародну експансію рік тому – відкрила понад 30 магазинів і розподільчий центр у Румунії.

У планах – вийти на IPO.