Военная экономика РФ прошла пик, производство в сентябре сократилось впервые за более чем два года

Рост российской экономики военного времени прошел пик после перегрева в первой половине года, даже на фоне активного военного производства, необходимого для поддержания войны в Украине, пишет Bloomberg . Аналитики прогнозируют, что годовой рост экономики России в 2025 году может составить около 1%.

Ключевые факты

Военное производство, обеспечившее значительный рост в последних кварталах, продолжает расширяться, но недостаточно, чтобы компенсировать спад в других секторах экономики, говорится в октябрьском отчете развивающегося Института экономик Банка Финляндии (BOFIT).

Международный валютный фонд снизил свой прогноз по экономике России и теперь видит рост в 2025 году на уровне 1,3% против 1,5% ранее.

Российское производство в сентябре сократилось впервые с апреля 2022 года, согласно индексу S&P Global Purchase Managers.

Инфографика: Bloomberg

Замедление роста вне военно-промышленного сектора подчеркивает укоренение России в военной экономике.

Банк России в недавнем отчете предупредил, что экономический рост в третьем квартале идет более умеренными темпами, чем в первой половине года. «Экономика находится почти на своем полном производственном потенциале», – заявил банк.

В этом году Россия пыталась замедлить перегрев экономики, поскольку ресурсы, необходимые для стимулирования производства, почти исчерпаны.

По данным BOFIT, ожидается, что рост замедлится во второй половине года из-за ограничения производства и «напряженного предложения рабочей силы», а затем продолжит замедляться в 2025 и 2026 годах примерно до 1% в год.

Контекст

В следующем году расходы России на оборону возрастут до 13,5 трлн руб. ($144 млрд), или 6,3% ВВП. Таким образом, вместо обещанного год назад сокращения расходов на оборону на 21% в 2025 году российские власти увеличат финансирование армии еще почти на четверть на фоне вторжения в Украину.

РФ, чье производство поддерживается поставками из Ирана и Северной Кореи, продолжает вкладывать бюджетные средства в военные нужды. Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия планирует израсходовать 13,2 трлн руб. ($142 млрд) на оборону в 2025 году, что составит 6,2% от валового внутреннего продукта.

Военная машина Москвы опережает способность Киева покупать крайне необходимые боеприпасы, ракеты и прочее оборудование для отражения атак. В то же время военные поставки Украины в следующем году находятся под угрозой, поскольку некоторые союзники испытывают трудности с получением финансирования, а другие отказываются увеличивать финансирование для помощи Киеву.