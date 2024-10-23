Військова економіка РФ пройшла пік, виробництво у вересні скоротилося вперше за понад два роки

Зростання російської економіки воєнного часу пройшло пік після перегріву в першій половині року, навіть на тлі активного військового виробництва, необхідного для підтримки війни в Україні, пише Bloomberg . Аналітики прогнозують, що річне зростання економіки Росії у 2025 році може становити близько 1%.

Ключові факти

Військове виробництво, яке забезпечило значне зростання в останніх кварталах, продовжує розширюватися, але недостатньо, щоб компенсувати спад в інших секторах економіки, йдеться в жовтневому звіті Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії (BOFIT).

Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз щодо економіки Росії і тепер бачить зростання у 2025 році на рівні 1,3% проти 1,5% раніше.

Російське виробництво у вересні скоротилося вперше з квітня 2022 року, згідно з індексом S&P Global Purchase Managers.

Інфографіка: Bloomberg

Уповільнення зростання поза військово-промислового сектора підкреслює укорінення Росії у військовій економіці.

Банк Росії у недавньому звіті попередив, що економічне зростання у третьому кварталі йде більш помірними темпами, ніж у першій половині року. «Економіка знаходиться майже на своєму повному виробничому потенціалі», – заявив банк.

Цього року Росія намагалася сповільнити перегрів економіки, оскільки ресурси, необхідні для стимулювання виробництва, майже вичерпані.

За даними BOFIT, очікується, що зростання уповільниться у другій половині року через обмеження виробництва та «напружену пропозицію робочої сили», а потім продовжить сповільнюватися у 2025 і 2026 роках приблизно до 1% на рік.

Контекст

Наступного року витрати Росії на оборону зростуть до 13,5 трлн руб. ($144 млрд), або 6,3% ВВП. Таким чином, замість обіцяного рік тому скорочення видатків на оборону на 21% у 2025 році російська влада збільшить фінансування армії ще майже на чверть на тлі вторгнення в Україну.

РФ, чиє виробництво підтримується постачаннями з Ірану та Північної Кореї, продовжує вкладати бюджетні кошти у військові потреби. Раніше агентство Bloomberg писало, що Росія планує витратити 13,2 трлн руб. ($142 млрд) на оборону в 2025 році, що становитиме 6,2% від валового внутрішнього продукту.

Військова машина Москви випереджає здатність Києва купувати вкрай необхідні боєприпаси, ракети та інше обладнання для відбиття атак. Водночас військові постачання України наступного року перебувають під загрозою, оскільки деякі союзники мають труднощі з отриманням фінансування, а інші відмовляються збільшувати фінансування для допомоги Києву.