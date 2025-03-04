«Вклад в дело мира». Спикер Путина прокомментировал приостановку Трампом военной помощи Украине

Приостановка американской военной помощи Украине – «лучший вклад в дело мира». Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков журналистам 4 марта, пишет «Интерфакс» .

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Песков сказал, что пока нужно дождаться подробностей, но если эта информация правдива, то такое решение может подтолкнуть Украину к мирным переговорам.

Кремль считает, что роль США как «основного поставщика этой войны очевидна».

«Если Соединенные Штаты приостановят поставки, это, вероятно, станет лучшим вкладом в установление мира», – добавил он.

Контекст

Президент США Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после конфликта с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, сообщил Bloomberg со ссылкой на чиновника Минобороны США.

Западные чиновники считают, что после этого решения ВСУ смогут вести боевые действия в нынешнем темпе «в течение нескольких недель, возможно, до лета», сообщил CNN.

По словам европейских лидеров, Трамп таким образом пытается давить на Зеленского, чтобы тот извинился и подписал соглашение о добыче полезных ископаемых.

3 марта Зеленский заявил, что готов снова встретиться с Трампом, если тот пригласит его для конструктивного диалога, сообщил он, общаясь с украинскими и британскими журналистами. Он отметил, что понимает причины спора, возникшего в Белом доме 28 февраля.